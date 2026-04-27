Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

'Mücevher düşürdük' dediler araçtan piton yılanı çıktı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde çalışan bir Uber sürücüsü vardiyasını bitirdikten sonra arabada ilginç bir sürprizle karşılaştı. Araçta canlı bir piton yılanı vardı.

'Mücevher düşürdük' dediler araçtan piton yılanı çıktı
ABD'nin eyaletinde bir Uber sürücüsü, aracında canlı piton gördüğünde neye uğradığını şaşırdı. Polise haber veren Uber şoförü dün neler yaşadığını anlattı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir Uber sürücüsü, yolcularını bıraktıktan sonra aracının bagajında bir piton yılanı buldu.
Yolcuların bir sürüngen etkinliğinden geldiği belirtildi.
Yolcular, araçta bir mücevher düşürdüklerinden şüphelendiklerini ve eşyalarının yere döküldüğünü söylediler.
Sürücü, ertesi sabah aracının bagajında bir top piton yılanıyla karşılaştı.
Polis, yolcuların Uber'de bir piton yılanı unuttuğunu belirtti.
Olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

''MÜCEVHER KAYBETTİK'' DEDİLER

'dan iki yolcu bindiğini anlatan şoför, yolcuların bir sürüngen etkinliğinden geldiğini anlattıklarını aktardı. Yolcuları bıraktıktan sonra kendisiyle iletişime geçtiklerini ve araçta bir mücevher düşürdüklerinden şüphelendiklerini söylediklerini anlattı. Şoföre, onu bulup bulamayacağını soran yolcular, araçta çantalarındaki eşyaların yere döküldüğü söylediler.

'Mücevher düşürdük' dediler araçtan piton yılanı çıktı

BAGAJDA PİTON YILANIYLA KARŞILAŞTI

Uber şoförü o esnada yolda durmaya müsait bir yer olmadığı için araca bakamadığını ifade etti. Sürücü eve döndükten ve arabasını gece boyunca garajına park ettikten sonra, ertesi sabah ise bagajında bir top piton yılanı ile karşılaştığını söyledi.

'Mücevher düşürdük' dediler araçtan piton yılanı çıktı

CBs12'nin haberine göre, polis ise açıklamasında, ''Yolcuların Uber'de bir piton yılanı unuttukları ortaya çıktı'' dedi. Piton yılanı dikkatli ve güvenli bir şekilde yakalandı. Polis olayda kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

'Mücevher düşürdük' dediler araçtan piton yılanı çıktı

Olayın ardından yetkililer, olayın, polis memurlarının çok çeşitli çağrılara, hatta beklenmedik bir şekilde gelen çağrılara bile hazırlıklı olduklarını hatırlattığını söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kör olmak için elinden geleni yaptı! En sonunda doktor yardımıyla başardı
Düğün günü geline siyah boya fırlatan görümce olayında görüntüler ve neden ortaya çıktı
