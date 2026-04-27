'Mücevher düşürdük' dediler araçtan piton yılanı çıktı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir Uber sürücüsü, aracında canlı piton gördüğünde neye uğradığını şaşırdı. Polise haber veren Uber şoförü dün neler yaşadığını anlattı.
Philadelphia'dan iki yolcu bindiğini anlatan şoför, yolcuların bir sürüngen etkinliğinden geldiğini anlattıklarını aktardı. Yolcuları bıraktıktan sonra kendisiyle iletişime geçtiklerini ve araçta bir mücevher düşürdüklerinden şüphelendiklerini söylediklerini anlattı. Şoföre, onu bulup bulamayacağını soran yolcular, araçta çantalarındaki eşyaların yere döküldüğü söylediler.
Uber şoförü o esnada yolda durmaya müsait bir yer olmadığı için araca bakamadığını ifade etti. Sürücü eve döndükten ve arabasını gece boyunca garajına park ettikten sonra, ertesi sabah ise bagajında bir top piton yılanı ile karşılaştığını söyledi.
CBs12'nin haberine göre, polis ise açıklamasında, ''Yolcuların Uber'de bir piton yılanı unuttukları ortaya çıktı'' dedi. Piton yılanı dikkatli ve güvenli bir şekilde yakalandı. Polis olayda kimsenin yaralanmadığını bildirdi.
Olayın ardından yetkililer, olayın, polis memurlarının çok çeşitli çağrılara, hatta beklenmedik bir şekilde gelen çağrılara bile hazırlıklı olduklarını hatırlattığını söyledi.