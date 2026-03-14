ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan 78 yaşındaki emekli Richard Pulley isimli bir adam, ilaç masraflarını karşılamak için işsiz eşiyle birlikte yemek kuryeliği yapmak zorunda kaldı. Yardımsever yabancıların bu zor durumdaki çift için yaklaşık 500 bin dolar toplamasıyla olay sosyal medyada gündem oldu.

İlaç masraflarını karşılamak için kuryelik yapıyordu! 78 yaşındaki adamın hayatı bir teslimatla değişti

HABERİN ÖZETİ İlaç masraflarını karşılamak için kuryelik yapıyordu! 78 yaşındaki adamın hayatı bir teslimatla değişti ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan 78 yaşındaki emekli Richard Pulley, ilaç masraflarını karşılamak için eşiyle birlikte yemek kuryeliği yaparken, yardımseverlerin topladığı yaklaşık 500 bin dolar ile gündem oldu. Richard Pulley, kapısına kahve siparişi götürmekte zorlandığı anların güvenlik kamerasına yansımasının ardından sosyal medyada gündem oldu. Pulley, eşi Brenda'nın işten çıkarılmasının ardından bir yılı aşkın süredir yemek teslimatlarını birlikte yaptıklarını belirtti. Brenda, 70'li yaşların ortalarını geçtikten sonra iş bulmanın zorluğunu dile getirdi. Richard Pulley, ailede tek gelir kaynağı olduklarında geçimlerini sağlamak zorunda kaldıklarını ve bunu kaybettiklerinde ek gelir sağlamak zorunda kaldıklarını ifade etti. Yemek siparişi veren Britanny Smith, Richard'ın emekliliğe dönmesine yardımcı olmak için bağış kampanyası başlattı. Yaklaşık 500.000 dolar toplanan kampanyanın ardından çift, bu cömertlik karşısında şoke olduklarını belirttiler.

Richard Pulley'nin geçtiğimiz günlerde Britanny Smith isimli bir kadının kapısına kahve siparişini teslim etmekte zorlandığı anlar kapı zili kamerasına yansıdı.

Pulley, Smith'in evine doğru giden patikada yavaşça yürüdü, ön verandaya çıkan basamakların önünde bir an duraksadı. Smith o anları TikTok hesabından paylaştı ve kurye Richard'ı bulmak için harekete geçti. Saatler içinde internet dedektifleri yaşlı adamın Pulley olduğunu tespit etti.

78 yaşındaki adam, eşi Brenda'nın "kendi hatası olmaksızın" işinden kovulmasının ardından bir yılı aşkın süredir yemek teslimatlarını birlikte yaptıklarını Brenda'nın aracı kullandığını ve Pulley'nin de yemekleri teslim ettiğini açıkladı.

"EK GELİR SAĞLAMAK ZORUNDA KALDIK"

Brenda, ABD basınına verdiği demeçte, "70'li yaşlarınızın ortalarını geçtikten sorna, sizi işe almak için bekleyen bir insan kuyruğu olmuyor. ifadelerine yer verdi.

Pulley, "Ailede tek gelir kaynağı olduğunda, geçimini sağlamak zorunda kalıyorusunuz... Bunu da kaybettiğimizde, ek gelir sağlamak zorunda kaldık." diye ekledi.

Bu yürek burkan hikayeyi öğrendikten sonra Smith, Richard'ın emekliliğe geri dönmesine yardımcı olmak için çift adına internette bağış kampanyası başlattı.

Cuma sabahı itibarıyla, kitlesel fonlama kampanyası yaklaşık 500.000 dolar topladı. Smith, bağış toplama etkinliğini yerel bir hamburgercide yaşlı çifte göstermek için Perşembe günü Pulley ailesiyle bir araya geldi.

"İNANMAK GERÇEKTEN ÇOK ZOR"

56 yılı aşkın süredir evli olan çift, emekliliklerinin tadını çıkarmalarını isteyen ve bu sayede maddi sıkıntılarını hafifletecek olan yabancıların cömertliği kaşrısında şoke oldular.

Pulley, "Bize yardım etmeye çalışan bu kadar çok insanın olduğuna inanmak gerçekten çok zor... Bizi tanımayan insanlar bile. Onların her birine minnettarız... Bu, üzerimizdeki baskıyı büyük ölçüde azaltıyor... ve hayatı yeniden yaşanabilir hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Yılda binlerce dolarlık tıbbı masraflarla uğraşan eşi Brenda ise "Bazen ödemeniz gereken tüm şeylere bakıyorsunuz... çünkü eğer ödemezseniz, kendinizi hastanede bulacaksınız... ve bundan çok daha pahalı bir şeyle karşılaşacaksınız," sözlerine yer verdi.