Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 16:36

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'dan 'Brexit' itirafı: Yeniden AB'ye katılabiliriz

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Brexit’in yarardan çok zarar getirdiğini ifade ettiği açıklamasında, ülkesinin yeniden AB'ye katıldığını görmek istediğini söyledi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İngiltere Başbakanı Andy Burnham'dan 'Brexit' itirafı: Yeniden AB'ye katılabiliriz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 16:36

Başbakanı Andy Burnham, BBC’ye verdiği mülakatta İngiltere’nin yeniden ’ye katılmasını isteyip istemediği yönünde bir soruya cevap verdi. "Seçeneklere bakmak istiyorum ve bu konuda ciddiyim" ifadelerini kullanan Burnham, "Bir kitapta İngiltere’nin yeniden AB’ye katıldığını görmek istediğimi yazmıştım. Dolayısıyla şimdi bunun aksini söylemenin hiçbir manası yok" dedi. Burnham, "Tabii bu, bunun mutlaka şu an gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Farklı seçenekleri değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin mevcut şekliyle kalmasının da bir seçenek olduğunu vurgulayan Burnham, "İnsanlar bunun kalmamız gereken doğru yer olduğunu düşünüyorsa, böyle kalabiliriz" dedi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'dan 'Brexit' itirafı: Yeniden AB'ye katılabiliriz

''ARTI VE EKSİLERİNE BAKMALIYIZ''

İngiltere’nin AB’ye yeniden dahil olmadan Gümrük Birliği’ne katılması gerektiğini savunan eski Maliye Bakanı George Osborne’un önerisinin de takip edilebileceğini söyleyen Burnham, "Ya da sonuna kadar gidip AB’ye yeniden katılabiliriz. Değerlendirilmesi gereken farklı seçenekler mevcut. Nelerin yapılabilir olduğuna ve her bir seçeneğin artı ve eksilerine bakmalıyız. Söylediğim şey, bu soruyu öylece havada asılı bırakmanın yeterli olmadığı. İngiltere’nin önümüzdeki 10 yıl içinde nereye gitmesini istediğimiz konusunda net olmalıyız" dedi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'dan 'Brexit' itirafı: Yeniden AB'ye katılabiliriz

''BREXIT YARARDAN ÇOK ZARAR GETİRDİ''

Burnham, "Benim görüşüm çok net ve bunu açıkça söyleyeceğim. , yarardan çok zarar getirdi. Britanya kamuoyunun yaklaşık yüzde 60’ının da bu ifadeye katıldığını düşünüyorum. O halde soru şu; Bu konuda ne yapacağız? Ben burada siyasetçilerin alışılmış tavrını sergilemiyorum. Bununla yüzleşme konusunda dürüst davranıyorum ve insanlara inceleyip değerlendirebilecekleri seçenekler sunuyorum" şeklinde konuştu.
14 Eylül’de vefat eden Alzheimer hastası babası Roy Burnham’ın kendisine sessiz ve gösterişsiz bir vatanseverlik aşıladığını ve onun da Avrupa Birliği üyeliğini desteklediğinden bahseden Burnham, "Babamın hep görmek istediği türden bir Britanya’nın inşasına liderlik etmek istiyorum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-İran savaşı İngiltere'ye mi sıçradı? Tahran'dan 'uydurma spekülasyon' açıklaması
'Kaçırıldı' denilen uçaktaki yolcular neler olduğunu anlattı! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#ingiltere
#ab
#brexit
#Andy Burnham
#George Osborne
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.