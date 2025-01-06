İngiltere hükümeti ile Elon Musk arasında gerginlik tırmanıyor

06 Ocak 2025 09:43 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 09:46

Elon Musk ve İngiltere hükümeti arasında tansiyon yükseliyor. Musk’ın hükümete yönelik eleştirileri "utanç verici" olarak nitelendirildi. Tartışma, sosyal medya platformlarının güvenliği ve kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye odaklandı.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, İngiltere hükümetine yönelik sert eleştirilerle gündemde. Sağlık Bakanı Wes Streeting, Musk’ın açıklamalarını "gülünç" ve "utanç verici" olarak nitelendirdi. Tartışma, sosyal medya platformları üzerindeki denetim ve kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yoğunlaştı.

Musk, İngiltere'nin yeni İşçi Partisi hükümetini sık sık eleştiriyor ve ülkenin yeniden sandığa gitmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca, Nigel Farage'ın liderliğindeki Reform Partisi'ne destek çağrısı yapıyor. Streeting ise Musk'ın yorumlarına, "Eğer gerçekten kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele etmek istiyorsa, sahip olduğu sosyal medya platformlarında güvenliği artırmak için çalışmalı," sözleriyle karşılık verdi.

İSTİFA ÇAĞRISI

Musk’ın hedef aldığı isimlerden biri de Kadın Güvenliği Bakanı Jess Phillips oldu. Musk, Phillips’in Oldham şehrinde çocuk istismarıyla ilgili ulusal çapta bir soruşturmayı reddetme kararını eleştirerek istifa çağrısında bulundu. Phillips ise bu kararın, yerel yönetimlerin yürüttüğü soruşturmaların daha fazla meşruiyet taşıdığı gerekçesiyle alındığını belirtti.

Phillips, siyasete atılmadan önce Kadınlara Yardım Derneği'nde, aile içi şiddet ve insan ticareti mağdurlarına destek sağlayan projelerde çalışmış bir isim. Streeting, Musk’ın eleştirilerine tepki göstererek, "Bu, hayatını mağdurlara yardım etmeye adamış bir kadına yapılan utanç verici bir iftira," dedi.

Tartışma, İngiltere'de sosyal medya platformlarının güvenliği ve hükümetin çocuk istismarı vakalarına yönelik yaklaşımı konusunda daha geniş bir tartışmayı da alevlendirdi. Musk’ın sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamaların, İngiltere siyasetinde yankı uyandırmaya devam etmesi bekleniyor.