İtalya Başbakanı Meloni'den Elon Musk'a övgü dolu sözler: Muhteşem bir adam!

03 Ocak 2025 16:24 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:29

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'a övgüler yağdırdı. Elon Musk ile arkadaş olup olmadığı sorulan Meloni, "Elon Musk muhteşem bir adam" cevabını verdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, geçtiğimiz günlerde 'bakışları' nedeniyle 'Elon Musk ile aşk yaşadığı' iddialarına cevap verdi. Musk'tan övgü dolu sözlerle bahseden Meloni, 'o dahiyane ve muhteşem bir adam' dedi. Meloni Musk'tan bahsederken "Kesinlikle, aramızda çok iyi bir ilişki var. Elon Musk​ dahiyane bir adam ve onunla fikir alışverişinde bulunmak her zaman çok ilginç" yorumunda bulundu.

"GELECEĞE ODAKLI BİR VİZYONU VAR"

Meloni daha sonra, "Onun yaşam tarzı ve birçok fikri sizin prensiplerinizden tamamen farklı. Bu çelişki gibi görünmüyor mu?" sorusuna ise, şu şekilde cevap verdi:

"Musk, zamanımızın önemli bir kişiliği, olağanüstü bir yenilikçi ve her zaman geleceğe odaklı bir vizyona sahip. Onunla diyalog kurmayı doğal buluyorum. Elbette, bazı konularda görüşlerimiz daha yakınken, bazı konularda daha uzak olabiliriz ama bu, fikir alışverişini engellemez. Ve izin verirseniz, düne kadar Musk’ı bir deha olarak yücelten ama bugün onu 'yanlış' tarafta olduğu için bir canavar olarak gösterenleri gülünç buluyorum. Ben, böyle düşünmüyorum."

'UTANMAMI GEREKTİRECEK Bİ İŞ YAPMADIM'

Meloni, iki yılı geçen süredir görevde olduğunu hatırlatarak, bu dönemde yaptığı hiçbir tercihten pişmanlık duymadığını ifade etti. Meloni, "Bu iki yıl boyunca hiçbir zaman utanmamı gerektirecek bir tercih yapmadım. Sadece hiçbir şey yapmayan hata yapmaz" ifadelerini kullandı.