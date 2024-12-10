Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü! Gündemde Suriye var

10 Aralık 2024 18:02 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 21:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Suriye ve Orta Doğu gündemini konuşmak için telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’de barış, özgür, diyalog ve adalet isteği olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni​ ile Suriye​'deki son gelişmeleri telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmesinde Türkiye’nin sürdürdüğü insani ve vicdani politikaların Suriye özelinde isabetli olduğunu son gelişmeler bağlamında değerlendirdi.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ…

Türkiye​'nin komşu ülke Suriye için barış, özgür, diyalog ve adaletten yana bir tutum sergilediği ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemi vurgulandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşım şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Türkiye’nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye’nin Suriye’de barıştan, özgürlükten, diyalogdan, adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade etti.

ORTA DOĞU'DA SON GELİŞMELER…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye’de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye’nin istikrarına katkı sağlamadığını, Suriye’nin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu belirtti."

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meloni'nin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüşme gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesinde Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşleri ile ilgili sürecin planlandığını, Suriye’nin yeniden imarı ile ilgili çalışmaların geri dönüşleri hızlandıracağını belirtti.

ALMANYA BAŞBAKANI İLE SURİYE GÜNDEMİ GÖRÜŞÜLDÜ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki son durum, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.