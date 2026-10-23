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Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 03:51
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 03:51

İngiltere hükümetinden vatandaşlara acil durum uyarısı: "En az 3 günlük gıda ve su stoku yapın"

İngiltere hükümeti, aşırı hava olayları, siber saldırılar ve devlet kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı "Be Ready" (Hazırlıklı Ol) kampanyasını başlattı. Vatandaşlara kişi başı 9 litre su, bozulmayan gıda, ilk yardım kiti ve pilli radyo bulundurmaları tavsiye edildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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İngiltere hükümetinden vatandaşlara acil durum uyarısı:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 03:51
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 03:51

hükümetinin başlattığı "Be Ready (Hazırlıklı Ol)" kampanyası kapsamında, hanelerin doğal afetler, siber saldırılar ve kritik altyapıda yaşanabilecek kesintilere karşı hazırlıklı olması amaçlanıyor.

Kampanya kapsamında vatandaşlara, kişi başına günlük 3 litre olmak üzere 3 gün için toplam 9 litre içme suyu, bozulmayan gıda ürünleri, ilk yardım malzemeleri, el feneri, battaniye, nakit para ve pilli radyo bulundurmaları tavsiye edildi.

İngiltere hükümetinden vatandaşlara acil durum uyarısı: "En az 3 günlük gıda ve su stoku yapın"

Acil durumlarda elektrik, su, telefon ve internet hizmetlerinin kesintiye uğrayabileceği, tedarik zincirlerinde de aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi.

SAVUNMA BAKANI STREETING: "TEHDİTLER VARSAYIMSAL DEĞİL, GERÇEK!"

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, ülkenin Telford kentindeki bir savunma sanayisi tesisinde yaptığı konuşmada, ülkenin doğal afetler, gelişmiş siber saldırılar ve devlet destekli terörizm gibi tehditlere karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini bildirdi.

Rusya ve diğer düşman devletlerin günlük yaşamda kullanılan kritik altyapıları hedef alabileceği uyarısında bulunan Streeting, "Bu tehditler varsayımsal değil, gerçek. Başka yerlerde değil, giderek daha fazla burada karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere hükümetinden vatandaşlara acil durum uyarısı: "En az 3 günlük gıda ve su stoku yapın"

Bakan Streeting, hanelerin ve işletmelerin olası krizlere nasıl karşılık vereceklerini önceden planlamalarının önemini vurguladı.

Streeting, BBC'nin "Question Time" programında yaptığı açıklamada da hükümetin amacının halkı korkutmak olmadığına işaret ederek, "İnsanların tetikte olmalarını, ancak paniğe kapılmamalarını istiyoruz." dedi.

Hazırlıkların belirli bir tehdide yönelik olmadığını vurgulayan Streeting, gıda ve su stoklarının elektrik kesintileri ya da siber saldırı nedeniyle ödeme sistemlerinin çalışmaması gibi durumlarda faydalı olabileceğini belirtti.

GÜVENLİK BAKANI JARVIS: "FRANSA VE HOLLANDA DA BENZERİNİ YAPIYOR"

İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis de vatandaşların basit önlemler almasının, acil durumlarda güvenlik ve kurtarma ekiplerinin daha fazla desteğe ihtiyaç duyan kişilere öncelik vermesini sağlayacağını ifade etti.

İngiltere hükümetinden vatandaşlara acil durum uyarısı: "En az 3 günlük gıda ve su stoku yapın"

Hükümetin bu girişimle ülkenin krizlere karşı dayanıklılığını artırmayı hedeflediğini belirten Jarvis, Fransa, İrlanda ve Hollanda'da da benzer hazırlık kampanyalarının yürütüldüğünü hatırlattı.

Dünya genelinde çok sayıda internet sitesinde kullanılan PHP programlama dilinde kritik güvenlik açığı tespit edilmesinin ardından İngiltere'de 32 kamu hizmetine ait internet sitesi tedbir amacıyla erişime kapatılmıştı.

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#ingiltere
#Wes Streeting
#Telford
#Dan Jarvis
#Be Ready
#Dünya
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