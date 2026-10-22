İngiltere Kralı 3. Charles, bir Umman Sultanı tarafından İngiltere’ye 44 yıl aradan sonra yapılan ilk resmi ziyaret çerçevesinde Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ı ağırladı.

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HABERİN ÖZETİ İngiltere Kralı 3. Charles Umman Sultanı'nın yanında Arapça hadis okudu İngiltere Kralı 3. Charles, bir Umman Sultanı tarafından İngiltere'ye 44 yıl sonra düzenlenen ilk resmi ziyaret kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı ağırladı. Kral Charles, Umman Sultanı onuruna verilen ziyafette Umman'ı İngiltere'nin en eski müttefiklerinden biri olarak tanımladı. Charles, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı açık tutma çabalarını, Körfez genelindeki rolünü ve yapıcı tarafsızlığını övdü. Charles, Hazreti Muhammed'in Umman halkının karakterine ilişkin bir hadisini Arapça okudu.

Charles, dün Umman’ın barışa hizmetlerine ve Umman halkına övgüler yönelttiği konuşmasında Hazreti Muhammed’in Umman halkının karakterine ilişkin bir hadisini de Arapça okudu.

UMMAN'IN EN ESKİ MÜTTEFİK OLARAK TANIMLADI

Umman Sultanı onuruna verilen ziyafette yaptığı konuşmada Charles, Umman’ı İngiltere’nin en eski müttefiklerinden biri olarak tanımladı.

Umman’ın deniz taşımacılığı açısından dünyanın en önemli güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı açık tutmaya yönelik çabalarını da öven Kral Charles, "Umman’ın Körfez genelindeki rolü ve yapıcı tarafsızlığı, Hürmüz Boğazı’nın çok ötesinde önem taşımaktadır ve en derin saygımızı hak etmektedir" dedi.

UMMAN HALKIYLA İLGİLİ HADİSİ ARAPÇA OLARAK OKUDU

Ardından Hazreti Muhammed’in Arap kabilelerinden birine gönderdiği elçinin hakaret ve şiddete maruz kalması üzerine, elçiyi teselli amacıyla söylediği rivayet edilen bir hadisi Arapça aktaran Kral Charles, "Hazreti Muhammed’in Umman halkının karakteri hakkında söylediği gibi; Umman halkına gitmiş olsaydın, sana ne hakaret ederler ne de seni döverlerdi" dedi.