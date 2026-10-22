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Dünya
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 22:35

İngiltere Kralı 3. Charles Umman Sultanı'nın yanında Arapça hadis okudu

İngiltere Kralı 3. Charles, Umman Sultanı Heysem bin Tarık onuruna verdiği ziyafetteki konuşmasında Hazreti Muhammed'in Ummanlılarla ilgili hadisini Arapça olarak okudu. Charles ayrıca Umman'ın İngiltere'nin en eski müttefiklerinden olduğunu vurguladı

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 22:35

Kralı 3. Charles, bir Sultanı tarafından İngiltere’ye 44 yıl aradan sonra yapılan ilk resmi ziyaret çerçevesinde Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ı ağırladı. 

HABERİN ÖZETİ

İngiltere Kralı 3. Charles Umman Sultanı'nın yanında Arapça hadis okudu

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İngiltere Kralı 3. Charles, bir Umman Sultanı tarafından İngiltere'ye 44 yıl sonra düzenlenen ilk resmi ziyaret kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı ağırladı.
Kral Charles, Umman Sultanı onuruna verilen ziyafette Umman'ı İngiltere'nin en eski müttefiklerinden biri olarak tanımladı.
Charles, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı açık tutma çabalarını, Körfez genelindeki rolünü ve yapıcı tarafsızlığını övdü.
Charles, Hazreti Muhammed'in Umman halkının karakterine ilişkin bir hadisini Arapça okudu.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İngiltere Kralı 3. Charles Umman Sultanı'nın yanında Arapça hadis okudu

Charles, dün Umman’ın barışa hizmetlerine ve Umman halkına övgüler yönelttiği konuşmasında Hazreti Muhammed’in Umman halkının karakterine ilişkin bir hadisini de Arapça okudu.

UMMAN'IN EN ESKİ MÜTTEFİK OLARAK TANIMLADI

Umman Sultanı onuruna verilen ziyafette yaptığı konuşmada Charles, Umman’ı İngiltere’nin en eski müttefiklerinden biri olarak tanımladı.

İngiltere Kralı 3. Charles Umman Sultanı'nın yanında Arapça hadis okudu

Umman’ın deniz taşımacılığı açısından dünyanın en önemli güzergahlarından biri olan ’nı açık tutmaya yönelik çabalarını da öven Kral Charles, "Umman’ın Körfez genelindeki rolü ve yapıcı tarafsızlığı, Hürmüz Boğazı’nın çok ötesinde önem taşımaktadır ve en derin saygımızı hak etmektedir" dedi.

İngiltere Kralı 3. Charles Umman Sultanı'nın yanında Arapça hadis okudu

UMMAN HALKIYLA İLGİLİ HADİSİ ARAPÇA OLARAK OKUDU

Ardından Hazreti Muhammed’in Arap kabilelerinden birine gönderdiği elçinin hakaret ve şiddete maruz kalması üzerine, elçiyi teselli amacıyla söylediği rivayet edilen bir hadisi Arapça aktaran Kral Charles, "Hazreti Muhammed’in Umman halkının karakteri hakkında söylediği gibi; Umman halkına gitmiş olsaydın, sana ne hakaret ederler ne de seni döverlerdi" dedi.

 

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ETİKETLER
#ingiltere
#hürmüz boğazı
#umman
#Umman Sultanı Heysem Bin Tarık
#İngiltere Kralı 3. Charles
#Dünya
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