12°
Editor
 Nalan Güler Güven

İngiltere'de "Epstein" krizi! Başbakanlık Genel Sekreteri McSweeney'in istifa etti!

İngiltere’de Jeffrey Epstein skandalı hükümetin zirvesini sarstı. Eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson’ın Epstein ile olan karanlık ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından, bu atamayı Başbakan Keir Starmer’a tavsiye eden Genel Sekreter Morgan McSweeney görevinden istifa etti.

İngiltere'de
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 18:53
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 19:02

İngiltere Başbakanlık Genel Sekreteri Morgan McSweeney, ABD'li 'la ilişkisi ortaya çıkan Peter Mandelson'u Washington Büyükelçisi olarak Başbakan Keir Starmer'a önerdiğini belirterek, görevinden etti.

İngiltere'de "Epstein" krizi! Başbakanlık Genel Sekreteri McSweeney'in istifa etti!

"SORUMLULUĞU ÜZERİME ALIYORUM"

McSweeney, yaptığı yazılı açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından hükümetteki görevimden istifa etmeye karar verdim. Mandelson'un ataması yanlış bir karardı. Partimize, ülkemize ve siyasete olan inanca zarar verdi." ifadesini kullandı.

"Bana sorulduğunda Başbakana atamayı yapmasını tavsiye ettim. Bu tavsiyenin tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum" diyen McSweeney, bu dönemde yapılacak en onurlu davranışın istifa etmek olduğunu dile getirdi.

McSweeney, gururla ayrılırken istifayı gerektiren durumun pişmanlığını da yaşadığına işaret ederek, "Her zaman sorumlulukları kabul etme zamanı geleceğine ve daha büyük bir hedef doğrultusunda istifa etmek gerektiğine inandım." dedi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın mağduru kız çocuklarının ve kadınların sesinin uzun yıllardır duyulmadığını kaydeden McSweeney, büyükelçi atamalarında izlenen sürecin yeniden yapılandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İngiltere'de "Epstein" krizi! Başbakanlık Genel Sekreteri McSweeney'in istifa etti!

EPSTEİN'DAN 75 BİN DOLAR ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın Epstein'a, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın Epstein'a gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların yayımlanmasının ardından Mandelson görevden alınırken, ABD Adalet Bakanlığı, ocak sonunda Epstein'la ilgili yeni belgeler yayımlamıştı.

Bu belgelerde ise Mandelson'un Epstein'dan 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, ayrıca reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla çekilmiş uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı.

Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde (1997-2010 arası) bakanlık yapan Mandelson, bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Mandelson'un Ticaret Bakanı olduğu ve 2008 krizinin etkilerinin sürdüğü dönemde Epstein'e piyasa için hassas hükümet bilgilerini paylaştığı da ortaya çıkmış, Brown, bu hareketi "affedilemez ve vatanseverlikten uzak" olarak nitelemişti.

Son olarak Mandelson'u Washington Büyükelçisi olarak atayan Starmer, Mandelson'un 2008 sonrasında da Epstein'la ilişkide olduğunu bilmesine rağmen onu atadığı için özür dilemiş, ilişkinin derinliği konusunda Mandelson'un yalan söylediğini öne sürmüştü.

