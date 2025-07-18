İngiltere'de öğrenci otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İngiltere’nin güneybatısındaki Somerset bölgesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Ortaokul öğrencilerinin okul gezisi faciayla sonlandı.

YAMAÇ AŞAĞI METRELERCE KAYDI

Avon ve Somerset Polisi’nden edinilen bilgilere göre; kaza Exmoor Milli Parkı yakınlarında meydana geldi. Minehead Ortaokulu’na giden yaklaşık 60 öğrenciyi taşıyan bir otobüs, okul gezisinden dönüşte henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle devrilerek tavanı üzerinde 6 metrelik yamaçtan aşağıya kaydı.

Kazanın ardından olay yerine 3 ambulans helikopter, 20 ambulans ve çok sayıda kurtarma görevlisi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 21 KİŞİ YARALI

Kazada 1 öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2’si ağır 21 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayı hafif yaralarla atlatan öğrencilere olay yerinde müdahale edildi.

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda kazada 1 öğrencinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Starmer, "Hızla müdahale eden acil servis çalışanlarına teşekkür ediyorum. Durumla ilgili olarak sürekli bilgilendiriliyorum" açıklamasını yaptı.

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.