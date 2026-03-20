İngiltere'den ABD'ye üs kullanımı için izin

İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan ve Orta Doğu'da gerilimin günden güne yükselmesine neden olan savaş sürüyor. Bölgede savaşın etkileriyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken peşpeşe kritik açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Son olarak İngiltere, önemli bir karar aldı. Konuyla ilgili İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcüden yazılı açıklama geldi. Açıklamada, İngiliz bakanların, Orta Doğu'daki son gelişmeleri, İran'ın saldırılarını ve Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını ele almak üzere bir araya geldiği belirtildi.

İngiltere'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz taşımacılığını güvence altına alacak uygulanabilir plan geliştirmek üzere uluslararası ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalıştığını vurgulayan bakanlar, İran'ın hedeflerini uluslararası deniz taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletmesini kınadı.

Ayrıca, bakanlar, kırmızı bayraklı gemiler ile İngiltere'nin yakın müttefikleri ve Körfez'deki ortaklarının gemilerine yönelik saldırılar dahil İran'ın saldırılarının, bölgeyi daha fazla krize sürükleme, İngiltere ve dünya genelinde hissedilen ekonomik etkileri daha da kötüleştirme riski taşıdığı konusunda mutabık kaldı.

ABD'YE ÜS KULLANIMIZI İÇİN İZİN VERİLDİ

Bakanlar, ABD'nin bölgenin toplu meşru müdafaası kapsamında İngiltere'nin üslerini kullanmasına ilişkin anlaşmanın, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırmak için kullanılan füze üslerini ve kapasitelerini etkisiz hale getirmeye yönelik ABD savunma operasyonlarını da kapsadığını doğruladı.

İngiltere'nin Orta Doğu'daki çatışmaya yönelik yaklaşımının temelindeki ilkelerin değişmediğini vurgulayan bakanlar, İngiltere'nin, halkını, çıkarlarını ve müttefiklerini savunmaya, uluslararası hukuka uygun hareket etmeye ve daha geniş çaplı çatışmanın içine çekilmemeye kararlı olduğunu bildirdi.