Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İngiltere'den İslam karşıtı isme veto: Valentina Gomez'e giriş yasağı

İslam karşıtlığıyla tanınan ve Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif eylemleriyle tanınan Valentina Gomez aşırı sağcı yürüyüşe katılamayacak. Müslüman kuruluşların İngiltere'de yaptığı başvurular kabul gördü ve ülkeye girişine izin çıkmadı.

GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 00:27
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 00:42

, İslam karşıtı eylem ve açıklamalarıyla tanınan ABD’li Valentina Gomez'in ingiltere'ye girişine izin verilmeyecek.

Müslüman karşıtı açıklamalarda bulunan ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif eylemlerde bulunan Gomez’in yürüyüşe katılmak amacıyla yaptığı giriş başvurusunun kabul edilmesinin ardından Müslüman kuruluşlar İngiltere İçişleri Bakanlığına başvurdu.

İNGİLTERE GOMEZ'İN GİRİŞİNE İZİN VERMEDİ

Aralarında Britanya Müslüman Konseyi ve İşçi Partili Müslümanların bulunduğu platformların yaptığı başvurunun ardından İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, Gomez’in İngiltere’de bulunmasının "kamu yararına olmayacağını" belirtti.

Mahmood'un emriyle, Kolombiya doğumlu ABD'li Gomez'e verilen ülkeye giriş izninin iptal edilmesi kararı alındı.

Daha önce ABD’nin Missouri ve Texas eyaletlerinde valiliğe aday olan ancak seçilemeyen Gomez, 16 Mayıs’ta yapılacak ve aşırı sağcı Stephen Yaxley-Lennon’ın (Tommy Robinson) öncülük ettiği “Krallığı Birleştir” eylemine katılacağını, İngiltere’ye giriş başvurusunun kabul edildiğini açıklamıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, geçen haftalarda da ABD’li rapçi Kanye West’in ülkeye girişine, geçmişte yaptığı Nazi yanlısı sosyal medya paylaşımları nedeniyle izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Fidan'dan çarpıcı İsrail sözleri: Müslümanlara karşı ittifak kurdular
Almanya sırra kadem basan 535 Neo-Nazi'yi arıyor! Şiddet yanlısı aşırı sağcılar kayıp
