Almanya sırra kadem basan 535 Neo-Nazi'yi arıyor! Şiddet yanlısı aşırı sağcılar kayıp

Almanya, kayıp Neo-Nazilerin peşine düştü. Ülkede şiddet yanlısı oldukları tespit edilen 535 Neo-Nazi'nin sırra kadem bastığı ortaya çıktı. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Alman Federal Meclisi'ndeki muhalefet partisi Sol Parti'nin soru önergesine verdiği cevaba göre, Alman polisi haklarında toplamda 714 tutuklama emri bulunan 535 şiddet yanlısı aşırı sağcıyı arıyor.

BAZILARI YURT DIŞINA KAÇTI

Alman polisinin çok sayıda suça karışan aşırı sağcıların izine ülke genelinde yaptığı arama ve takiplerde rastlamadı. Bakanlık verilerine göre, aranan Neo-Nazilerin 20'si Polonya'ya, 13'ü Avusturya olmak üzere 115'i yurt dışına kaçtı ve bulunamıyor. Yurt dışına kaçan 115 aşırı sağcının 39'u ise şiddet suçlarından aranıyor.

AŞIRI SAĞ TEHLİKESİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Almanya'da İç İstihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) bu yılın haziran ayında açıklanan ve 2024 yılına ilişkin verilerin, içeren raporuna göre, ülkede aşırı sağ görüşe sahip olan ve aşırı sağ faaliyetlerde bulunan 50 bin 250 kişi bulunuyor. Bunlardan 15 bin 300'ü şiddet yanlısı.

Rapora göre aşırı sağcıların işlediği suçların sayısı da bu tür kayıtların tutulmaya başlandığı 2001 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Federal Polis Teşkilatının (BKA) kayıtlarına göre, 2024 yılında aşırı sağcılar 42 bin 788 suç işledi. Bu aşırı sağcıların 2023 yılına göre geçen yıl yüzde 50 daha fazla suç işlediklerini ortaya koyuyor.