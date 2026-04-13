Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İngiltere'den Trump'ın Hürmüz ablukasına ret: Destek vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaya diğer ülkelerin de katılacağını açıklamasının ardından İngiltere'den cevap geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ablukayı desteklemediklerini söyledi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de ABD tarafından böyle bir talep olmadığını dile getirdi.

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 14:37

Başbakanı Keir Starmer, BBC Radio 5'e yaptığı açıklamada, 'nın dünya ekonomisi için önemli bir geçit olduğunu vurgulayarak, bir an önce açılmasının enerji fiyatlarının düşüşü için hayati olduğuna dikkati çekti.

''BİZ ABLUKAYI DESTEKLEMİYORUZ''

Boğazdaki mayınlara ve dronlarına karşı hava ve deniz araçlarının bölgede görev yapmayı sürdüreceğini anlatan Starmer, 'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma açıklamalarına değinerek, "Müttefiklerimizle boğazı kapatmaya değil, açmaya çalışıyoruz. Biz ablukayı desteklemiyoruz. Bizim açımızdan tüm diplomatik, siyasi ve kapasiteye yönelik hazırlıklar boğazın açık tutulmasına odaklanmış durumda." dedi.

''BOĞAZIN AÇIK KALMASI ÇOK HAYATİ''

Keir Starmer, boğazın kapatılmasının piyasaya yeterli petrol ve doğal gaz girememesi anlamı taşıdığını kaydederek, "Bu da fiyatların artması, bizi şu an dinleyen herkesin daha yüksek enerji faturasıyla karşılaşabileceği anlamına geliyor. Böyle olmasını istemiyorum. Enerji faturalarının sabitlenmesini ve düşmesini istiyorum. Bu yüzden boğazın açık kalması çok hayati." diye konuştu.

''SAVAŞA SÜRÜKLENMEYECEĞİZ''

İngiltere'nin, bu gerilimin doğrudan tarafı olmayacağını yineleyen Starmer, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasında sorumluluğun İran'da olduğunu söyledi. Üzerinde çatışmalara katılma baskısı olduğunu dile getiren Starmer, "Gerçekten üzerimde ciddi bir baskı var ancak baskı ne olursa olsun savaşa sürüklenmediğimiz konusunda çok net konuşuyorum. İngiltere savaşa sürüklenmiyor. Bu bizim ulusal çıkarımıza değil. Yasal temeli olmayan, ciddi ve net bir plan olmadığı sürece böyle olacak." ifadesini kullandı.

AVUSTRALYA DA TRUMP'I REDDETTİ

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka kararına katılmaları yönünde kendilerine herhangi bir talep iletilmediğini söyledi.

Albanase, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı "bloke etme" kararını "tek taraflı" aldığını belirterek, "Herhangi bir talep almadık. Bu karar gece yarısı, tek taraflı şekilde açıklandı. Katılmamız istenmedi. Kabul ettiğimiz herhangi bir talep de yok." ifadelerini kullandı. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Albanese, bölgede can kayıplarının ve altyapılara saldırıların sona ermesini istediklerini dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ABD ABLUKASI

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Pakistan'da 11 Nisan'da yapılan ve yaklaşık 21 saat süren İran-ABD görüşmelerinden taraflar bir sonuca varamadan ayrılmış, taraflar anlaşmaya varılamamasındaki nedenlerden birinin Hürmüz Boğazı olduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatılacağı açıklanmıştı.

