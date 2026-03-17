İngiltere'nin ABD ile arasının açılmasının sebebi ortaya çıktı! İngiliz Jonathan Powell: İran anlaşmaya çok yakındı, savaşa gerek yoktu

İngiliz Guardian gazetesi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısının perde arkasına dair ilginç iddiada bulundu. Habere göre; İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, Cenevre’deki gizli müzakerelere bizzat katıldı. Powell, İran’ın nükleer programına dair sunduğu "şaşırtıcı" teklifin bir savaşı önlemek için yeterli olduğunu ve anlaşmanın 'hazır' olduğunu rapor etti; ancak bu görüşmeden sadece iki gün sonra saldırı emri verildi.

İngiltere ile ABD arasındaki diplomatik ilişkileri kopma noktasına getiren İran saldırısının perde arkasından "diplomatik bir trajedi" çıktı. Guardian’ın kaynaklarına göre, İngiltere’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell’ın, Cenevre’de yürütülen ABD-İran görüşmelerinde bizzat yer aldığını doğruladı.

"SAVAŞA GEREK YOKTU, ANLAŞMA MASADAYDI"

Powell’ın görüşmelerdeki varlığı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın neden ABD’nin saldırısına destek vermekte isteksiz davrandığını da açıklıyor. Habere göre Powell, İran’ın masaya koyduğu teklifleri "şaşırtıcı ve ileri düzeyde" buldu. İngiliz ekibi, Viyana’da planlanan bir sonraki teknik görüşme turunda diplomatik çözümün tamamlanacağını beklerken, ABD ve İsrail’in aniden başlattığı hava saldırısı Londra’da "hukuksuz ve erken" olarak nitelendirildi.

TRUMP’IN EKİBİNE "LİYAKAT" ELEŞTİRİSİ

Görüşmelere dair sızan diğer çarpıcı detaylar ise ’ın müzakere ekibiyle ilgili oldu. Görüşmeleri yürüten Jared Kushner ve Steve Witkoff’un yanlarında ABD’li teknik bir heyet getirmediği, nükleer konulardaki açıklamalarının temel hatalarla dolu olduğu iddia edildi. ABD ekibinin teknik yetersizliği üzerine Powell, İngiltere Kabine Ofisi’nden uzman bir ekibi Cenevre’ye getirerek müzakerelerin çökmesini önlemeye çalıştı.

İRAN’IN "ŞAŞIRTICI" TAVİZLERİ

Müzakerelerde İran’ın sunduğu ve İngiltere’yi etkileyen tekliflerin ayrıntıları ilk kez ortaya çıktı. İngiliz yetkililer daha sonra, İran'ın anlaşmanın kalıcı olmasını ve 2015 nükleer anlaşmasının aksine, programına getirilen kısıtlamaları sona erdiren son tarihler veya geçici hükümler içermemesini kabul etmesinden etkilendiklerini açıkladılar. İran ayrıca mevcut 400 kg zenginleştirilmiş uranyumun IAEA gözetiminde seyreltilmesini ve gelecekte uranyum stoku yapılmamasını taahhüt ettiği ileri sürüldü. İran'ın, gelecekteki sivil nükleer programına ABD’li şirketlerin katılımına dahi kapı açtığı belirtildi.

"İSRAİL VARLIKLARI TRUMP'I SAVAŞA SÜRÜKLEDİ"

Habere yansıyan en sert yorum ise bir diplomattan geldi. Müzakereci Kushner ve Witkoff için, "Başkanı (Trump), aslında kurtulmak istediği bir savaşa sürükleyen İsrail varlıkları" ifadesi kullanıldı. İngiltere’nin, İran’ın Avrupa için yakın bir füze veya nükleer tehdit oluşturduğuna dair hiçbir kanıt görmediği, bu nedenle de Washington’un operasyonel üs taleplerini reddettiği belirtildi.

