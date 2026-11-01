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Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 13:08

İngiltere'nin hamlesi karşılıksız kalmadı! İran, İngiliz istihbaratını düşman, Kraliyet Donanması'nı terör örgütü ilan etti

İran, İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesine almasına karşılık hamlesini yaptı. Tahran hükümeti, İngiltere Dış İstihbarat Servisi'ni (MI6) "düşman grup" olarak tanımlarken Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'ni (RAF) "terör örgütü" ilan etti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İngiltere'nin hamlesi karşılıksız kalmadı! İran, İngiliz istihbaratını düşman, Kraliyet Donanması'nı terör örgütü ilan etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 13:08

'nin 13 Temmuz'da 'nu (DMO) ulusal güvenliğe tehdit oluşturan kuruluşlar listesine almasının ardından Tahran yönetiminden yaklaşık üç buçuk ay sonra karşılık geldi. 

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) "düşman grup" olarak nitelendirilirken, Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) "terör örgütü" ilan edildi. 

İngiltere'nin hamlesi karşılıksız kalmadı! İran, İngiliz istihbaratını düşman, Kraliyet Donanması'nı terör örgütü ilan etti

İRAN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Tahran yönetimi, kararın gerekçesi olarak İngiltere'nin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşına katılmasını ve DMO'nun 2026 tarihli Devlet Tehditleri Yasası kapsamında listeye almasını gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı, söz konusu adımların İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin kararı doğrultusunda, İngiltere'nin son bir yıldaki eylemlerine karşılık olarak atıldığını belirtti.

İNGİLTERE'DEN HAPİS CEZASI KARARI

İngiltere, yabancı devletlere bağlı olup ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu değerlendirilen kurumların listeye alınmasına imkan tanıyan yeni yasa kapsamında, 13 Temmuz'da DMO'yu söz konusu listeye almıştı. Yeni düzenlemeye göre, İngiltere'de Devrim Muhafızları Ordusu'na destek veren veya yardım eden kişilerin 14 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı bildirilmişti.

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ETİKETLER
#ingiltere
#iran devrim muhafızları ordusu
#Mi6
#Kraliyet Donanması
#İran Dışişleri Bakanlığı
#Dünya
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