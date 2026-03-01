Irak hükümeti İran Dini Lideri Hamaney için 3 günlük milli yas ilan etti!

Kategoriler
Ortadoğu'da tansiyonun zirveye ulaştığı bu kritik süreçte, Irak hükümeti İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan etti.
Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi tarafından yapılan açıklamada, Hamaney’in "uluslararası yasaları ihlal eden bir saldırı" sonucu hayatını kaybettiği vurgulanarak, Irak genelinde 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.