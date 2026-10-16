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Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 00:28
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 00:30

Irak kabinesi 5 ay sonra tamamlandı: Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa Devlet Bakanı seçildi

Irak Meclisi'nde yapılan oylamayla Başbakan Ali Zeydi hükümetinde boş kalan bakanlık koltukları dolduruldu. Oylama sonucunda Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa Devlet Bakanı seçilirken, kabinenin tamamlanmasıyla yeni dönem resmen başladı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Irak kabinesi 5 ay sonra tamamlandı: Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa Devlet Bakanı seçildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 00:28
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 00:30

Irak Meclisi, Başbakan Ali Zeydi’nin 3 yardımcısı ile boş bulunan bakanlık görevlerine getirilecek 11 adayı onaylamak üzere bir araya geldi. 

MECLİSTE 261 MİLLETVEKİLİYLE KRİTİK OYLAMA

Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi’nin başkanlığında 261 milletvekilinin katılımıyla düzenlenen oturumda, Göç Bakanlığı hariç boş bulunan bakanlıklara getirilecek adaylar için güven oylaması yapıldı. Oylama sonucunda Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Valisi Muhammed Seman Ağa, Devlet Bakanı olarak seçildi.

Oylama sonucunda Muhsin Ali Ekber Al-Mandalawi, Laith Hadi Sayyid Al-Khazali ve Muhammed Ali Tamim, başbakan yardımcısı seçildi.

Oylamada, İçişleri Bakanlığına Yasir Al-Maliki, Savunma Bakanlığına Naif Al-Shammari, Yüksek Öğretim Bakanlığına Haydar Baha Al-Husseini, Planlama Bakanlığına Kutaybe Gazi Mecid Hamid, İmar ve İskan Bakanlığına Ali Rebaz Hamlan ve Kültür Bakanlığına Yasin Muhammed Hamad Al-Aithawi getirildi.

Oylama sonucunda Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nda Muhammed Raad Jawid Al-Mousawi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Safaa Mahdi Saleh Al-Kinani, Dijital Ekonomi ve Yönetişim Bakanlığı’nda Muhammed Saheb al-Daraji, Turizm Bakanlığı’nda ise Ali Abdul Hadi Muhammed Al-Dakhili görevlendirildi.

Irak kabinesi 5 ay sonra tamamlandı: Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa Devlet Bakanı seçildi

"HÜKÜMETİN KURULMASINDAN 5 AY SONRA BAKANLAR KURULU TAMAMLANDI"

Başbakan Ali Zeydi, kabinenin tamamlanması ve başbakan yardımcılarının belirlenmesinin hükümetin ulusal meseleleri yönetme kapasitesini güçlendireceğini belirtti. Zeydi yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin kurulmasından 5 ay sonra bakanlar kurulunun tamamlandığını ve boş bakanlıkların doldurulduğunu ifade ederek, hükümetin önceliklerini hayata geçirmek için çalışmaların hızlandırılacağını kaydetti.

Geçtiğimiz aylarda iç ve dış politikada son derece karmaşık şartlara karşı karşıya kaldıklarını belirten Zeydi, bölgedeki savaşın Irak üzerinde olağanüstü ekonomik ve güvenlik sorunları oluşturduğunu vurguladı.

Hükümet programını uygulamaya devam ettiklerini bildiren Zeydi, yolsuzlukla mücadele ve ülkenin egemenliğinin güçlendirilmesi konusunda adımlar attıklarını, Irak’taki ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun askeri varlığının sona erdirilmesine yönelik süreci tamamladıklarını ifade etti.

Zeydi, yeni göreve getirilen başbakan yardımcıları ve bakanların sorumluluklarını yüksek düzeyde bağlılık, yeterlilik ve dürüstlükle yerine getirmeleri gerektiğini belirterek, hükümetin önceliklerinin hayata geçirilmesi ve vatandaşların beklentilerinin karşılanması için ortak çalışma çağrısında bulundu.

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#kerkük
#Irak Türkmen Cephesi
#Ali Zeydi
#Irak Meclisi
#Dünya
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