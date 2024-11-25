Irak merkezli örgütten İsrail’e İHA saldırısı! Görüntaleri payalaştılar

25 Kasım 2024 06:41 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 06:42

İslami Direniş Örgütü, İsrail’in güneyindeki hedeflere yönelik iki insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini saldırı anına ilişkin videolarla birlikte duyurdu. Saldırılar, Lübnan ve Filistin halklarıyla dayanışma amacı taşıyor.

İsrail, Beyrut'un merkezini hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, Beyrut'un merkezini hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak​ merkezli İslami Direniş Örgütü, İsrail'in güneyindeki stratejik hedeflere yönelik iki insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Örgüt, saldırılara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, operasyonun Lübnan ve Filistin halklarıyla dayanışma mesajı taşıdığını vurguladı. İsrail’den ise saldırılarla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İSRAİL BM'YE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Bu gelişme, İsrail’in geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) yaptığı şikayetin ardından geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, mektubunda Irak hükümetini uluslararası hukuk çerçevesinde sorumluluk almaya çağırmış ve İsrail’in meşru müdafaa hakkını vurgulamıştı. Saar, “Irak hükümeti, topraklarının diğer ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasını engellemekle yükümlüdür. İsrail, vatandaşlarını ve sınırlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkına sahiptir” ifadelerini kullanmıştı.

HİZBULLAH​'TAN 340 FÜZE​ VE İHA​'LI SALDIRI

Diğer yandan İsrail ordu radyosuna göre Hizbullah, İsrail'e 340 füze ve insansız hava aracı fırlattı. Hizbullah savaşçıları Güney Lübnan'da sert bir direniş gösterirken, 11 kişi yaralandı ve Tel Aviv'de "ağır hasar" meydana geldi. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik hava saldırıları da devam ediyor. Lübnan Eğitim Bakanlığı, saldırılar nedeniyle Beyrut'taki okulları ocak ayına kadar tatil ettiğini duyurdu.