Irak'ta ABD bayrağının üzerinden geçildi! Ali Zeydi talimat verince gözaltına alındılar

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İstanbul
Irak'ta 1 Ekim'deki "Egemenlik Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen geçit töreninde askeri araçla ABD bayrağının üzerinden geçildi.
Olay, Haşdi Şabi tarafından düzenlenen geçit töreninde yere çizilen ABD bayrağının üzerinden araçlarla geçilmesi şeklinde meydana geldi.
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, eylemin tüm yönleriyle araştırılması için soruşturma komitesi kurulması talimatı verdi.
Zeydi, bugün verdiği talimatla olayın koşullarının ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla soruşturma komitesi oluşturulmasını istedi.
Konuyla ilgili Başbakanlık Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, ABD bayrağını hedef alan eylemi kınayarak, yasalara ve diplomatik teamüllere uyulması gerektiğini vurguladı.
Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah el-Numan, "Egemenlik Günü" kutlamaları sırasında ABD bayrağına yönelik eyleme karışan kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.
El-Numan yaptığı yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talimatı doğrultusunda başkent Bağdat'ta "Egemenlik Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteriler sırasında ABD bayrağına yönelik eyleme karışan kişilerin ilgili birimler tarafından yakalandığını belirtti.
Olayda sorumlu kişilerle ilgili yasal işlem başlatılacağını ifade eden El-Numan, işlemlerin Irak yasaları ve diplomatik teamüller doğrultusunda yürütüleceğini kaydetti.
Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü, Irak hükümetinin ülkede görev yapan dost ülkelerin diplomatik misyonlarına ve devlet sembollerine saygı gösterilmesini hukuki ve diplomatik bir yükümlülük olarak gördüğünü belirtti. Herhangi bir şekilde bu sembollere yönelik ihlal veya hakaretin yasal sorumluluğa tabi tutulacağını vurgulayan El-Numan, olayla ilgili gerekli hukuki işlemlerin uygulanacağını ifade etti.