Irak’ta elektrik sistemi çöktü: Tüm ülke karanlığa gömüldü

Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiye neden olan elektrik sisteminin çökme sebeplerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



Sistemin tamamen çökmesi sonucu devre dışı kalan santrallerin ve iletim hatlarının yeniden devreye alınması çalışmalarına başlandığı duyuruldu. Ülke genelinde ulusal elektrik yerine ücret karşılığında mahalle jeneratörleri çalışıyor.