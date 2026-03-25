Irak’ta iki askeri noktaya hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Irak'ta askeri noktalara saldırı gerçekleştirildi. Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün sabah 09.00 sıralarında Habbaniye Askeri Dispanseri ile Habbaniye Mevki Amirliği'ne bağlı birime düzenlenen hava saldırısında 7 asker hayatını kaybederken, 13 asker yaralandı.

Açıklamada, saldırının görev başında bulunan askerleri hedef aldığı belirtilirken, arama-kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

"İNSANİ DEĞERLERİN AÇIK BİR İHLALİ"

Saldırının askeri sağlık tesislerini hedef almasının "uluslararası hukuk ve insani değerlerin açık bir ihlali" olduğu vurgulanan açıklamada, tıbbi tesislerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Savunma Bakanlığı, saldırının sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirterek, gerekli tüm yasal adımların atılacağını duyurdu. Ayrıca bu tür saldırıların güvenlik güçlerinin görevini yerine getirme kararlılığını zayıflatmayacağı, aksine daha da güçlendireceği ifade edildi.