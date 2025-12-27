Irak'ta pazar yerinde yangın! 30'dan fazla iş yeri küle döndü

Irak'ın Duhok şehrinin Zaho ilçesinde yer alan mülteci kampındaki pazarda elektrikte yaşanan kısa devre yangına neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Zaho Sivil Savunma Müdürü Cemal Hasan, yangının sabah erken saatlerde çıktığını dile getirdi.

Hasan, Bacıd Kendal Mülteci Kampı'nın pazar yerinde büyük bir yangın çıktığını ve 30'dan fazla iş yerinin yandığını belirtti.

Yangında can kaybı yaşanmadığını ifade eden Hasan, hasarın büyük olduğunu, incelemelerin tamamlanması sonrası hasarın boyutuna ilişkin açıklama yapacaklarını ifade etti.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Hasan, elektrikte yaşanan kısa devrenin yangına neden olduğunu ifade ederek, rüzgarın hızından dolayı yangının kampa yayılma riski oluştuğunu ancak ekiplerin iki saatten kısa bir sürede yangını kontrol altına almayı başardığını belirtti.

Bacıd Kendal kampının sakinlerinin büyük çoğunluğunu Sincar ve çevresinden gelen Ezidi mülteciler oluşturuyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Irak hükümeti arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanamaması ve terör örgütü PKK dahil yasa dışı grupların bölgeden çıkmaması nedeniyle terör örgütü DEAŞ’ın saldırısından kaçan Sincarlılar evlerine dönemiyor.