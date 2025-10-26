Irak’ta petrol sahası havaya uçtu! Ölü ve yaralılar var

Irak’ta yer alan bir petrol sahasının deposunda patlama meydana geldi. Iraklı güvenlik kaynaklarına göre, güneydeki Basra vilayetinde bulunan Zübeyir ilçesindeki petrol sahasının deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Patlamanın ardından petrol sahası alevlere teslim oldu.

Basra Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Basra Petrol Şirketi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve alevlerin çevredeki evlere sıçramasının engellendiği aktarıldı.