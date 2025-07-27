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 | Selahattin Demirel

Irak'ta sıcak havalar sonrası resmi tatil ilan edildi

Dünya genelinde sıcak havalar, ülkelerin en başta yaşama ve çalışma düzenini yakından etkilerken Irak'ta 52 dereceyi gören termometreler sonrası 16 saati bulan elektrik kesintileri yaşandı. Ülkede 7 ilde resmi tatil ilan edildi, bazı illerde de mesai saatleri kısaltıldı.

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Irak'ta sıcak havalar sonrası resmi tatil ilan edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 23:53

Irak’ta dünden bu yana etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle hükümet önlem aldı. Başta başkent olmak üzere ülkenin özellikle güney ve orta kesimlerinde hava sıcaklığı 52 dereceye ulaştı.

Irak'ta sıcak havalar sonrası resmi tatil ilan edildi

Hükümet, aşırı sıcaklar nedeniyle Basra, Meysan, Zikar, Vasıt, Babil, Kerbela ve Divaniye illerindeki devlet kurumlarında ilan ederken, bazı illerde ise vatandaşların sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerini kısalttı.

Yetkililer, sıcak hava dalgasının yarın zirveye ulaşacağını belirterek, halkı doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamaya, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya, bol sıvı tüketmeye ve gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Irak'ta sıcak havalar sonrası resmi tatil ilan edildi

METEOROLOJİ KURUMU UYARDI

Irak Meteoroloji Kurumu Sözcüsü Amir el-Cabiri, sıcak hava dalgasının salı gününe kadar devam edeceğini, ardından sıcaklıkların kademeli olarak düşmeye başlayacağını açıkladı.

Irak'ta sıcak havalar sonrası resmi tatil ilan edildi

Meteoroloji verilerine göre, ülkenin orta ve güney kesimlerindeki 10 ilde sıcaklık 50 ila 52 derece arasında seyrederken, kuzey illerinde bu değerlerin 44 ila 49 derece arasında değiştiği bildirildi.

16 SAATİ BULAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Aşırı sıcaklıklar nedeniyle elektrik altyapısı yetersiz kalırken birçok bölgede 16 saati bulan yaşanıyor.

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ETİKETLER
#kuraklık
#sıcak hava dalgası
#resmi tatil
#elektrik kesintileri
#Bağdat
#Irak Konsolosluğu
#Dünya
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