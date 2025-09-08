Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Irak'ta tavuk yasağı! 45 gün süre verildi

Irak'ta hükümet, ithalat politikasına el attı. Ülkede dondurulmuş tavuk ile tüm tavuk ürünleri ithalatı yasaklandı. Kararın, 45 gün sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Irak'ta tavuk yasağı! 45 gün süre verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 17:03

Irak hükümeti ithalat politikasına el attı. Irak ‘ndan yapılan açıklamada, dondurulmuş ve parçaları ile tüm tavuk ürünlerinin ithalatının yasaklandığı duyuruldu.

YASA 45 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Açıklamada, "Yerli üreticileri ve kümes hayvancılığı sektörünü koruma politikası çerçevesinde, Tarım Bakanı Abbas Cebir el-Maliki'nin sunduğu öneri doğrultusunda alındığı" ifadeleri kullanıldı. Bakanlar Kurulu Ekonomi Konseyi'nin kararı onayladığı belirtilen açıklamada, ilgili kurumlara gerekli önlemleri alma imkanı tanımak amacıyla kararın, yayımlandığı tarihten 45 gün sonra yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Irak'ta tavuk yasağı! 45 gün süre verildi

BİN 200 TAVUK ÇİFTLİĞİ VAR

Resmi verilere göre Irak genelinde (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hariç) yaklaşık bin 200 tavuk çiftliği bulunuyor. Bu çiftliklerin yaklaşık 500'ü yumurta, 700'ü ise etlik piliç üretim tesislerinden oluşuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gizemli sanatçı Banksy yeniden ortaya çıktı! Çizdiği mahkeme resmi olay oldu
Sosyal medya yasağı ülkeyi karıştırdı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: 13 ölü
ETİKETLER
#Yerli Üretim
#tarım bakanlığı
#tavuk
#Irak Konsolosluğu
#İthalat Yasak
#Kümes Hayvancılığı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.