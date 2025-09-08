Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Gizemli sanatçı Banksy yeniden ortaya çıktı! Çizdiği mahkeme resmi olay oldu

Ünlü sokak sanatçısı Banksy, İngiltere Yüksek Mahkemesinin duvarına çizdiği "eylemciye tokmakla vuran hakim" resmiyle yeniden ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gizemli sanatçı Banksy yeniden ortaya çıktı! Çizdiği mahkeme resmi olay oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 16:14

Dünyanın birçok yerinde yaptığı şablon tekniğindeki grafitilerle tanınan gizemli İngiliz sokak sanatçısı Banksy, tekrar ortaya çıktı. Banksy, 'daki Yüksek Mahkemenin duvarına yaptığı yeni resmini Instagram hesabından paylaştı.

Gizemli sanatçı Banksy yeniden ortaya çıktı! Çizdiği mahkeme resmi olay oldu

HAKİM TOKMAĞI ÇİZDİ

Banksy'nin yeni duvar resminde bir hakim, yerde yatan ve elinde boş pankart tutan bir eylemciye hakim tokmağıyla vurur halde resmedildi.

Duvar resminin tamamında siyah ve beyaz boya kullanılırken eylemcinin elindeki boş pankarta sıçrayan kan için kırmızı renk kullanıldı.

Gizemli sanatçı Banksy yeniden ortaya çıktı! Çizdiği mahkeme resmi olay oldu

GÜVENLİK RESMİ KAPATTI

Banksy'nin resminin fark edilmesinin ardından güvenliği, resmin önünü metal plakalarla kapattı. İngiliz medyasına konuşan eleştirmenler, duvar resminin Banksy'nin hafta sonu destekçisi Palestine Action grubunun yasaklanmasını eden 890 kişinin gözaltına alınmasına verdiği tepki olarak yorumladı.

Gizimli sanatçı Banksy, 2023'te "Dur" yazan bir trafik tabelasına 3 dron çizmiş, eleştirmenler bunun Gazze'de ateşkes çağrısı mesajı olduğu yorumunu yapmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlü sokak sanatçısı Banksy 'martı' çizimiyle bir ailenin huzurunu kaçırdı fena zarara soktu!
ETİKETLER
#İngiltere
#filistin
#Londra
#mahkeme
#protesto
#Banksy
#Sokak Sanatı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.