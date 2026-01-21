Irak'taki karargaha saldırı! 'İran tarafından yapıldı' iddiası

Kategoriler
Kürdistan Özgürlük Partisi’nin (PAK), ABD merkezli X sosyal medya platformundan sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Saldırıda önce İHA kullanıldığı ardından karargahın bir füze ile hedef alındığı belirtilirken, daha sonra isabet eden bir diğer İHA’nın ise patlamadığı aktarıldı. Açıklamada bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kaydedildi.
PAK saldırının İran tarafından yapıldığını ileri sürdü, İran’dan henüz bir açıklama yapılmadı.
İran’da faaliyet yürüten PAK ülkede terör örgütü olarak nitelendiriliyor.