Irak'taki karargaha saldırı! 'İran tarafından yapıldı' iddiası

İran’da faaliyet gösteren Kürdistan Özgürlük Partisi’nin (PAK) Irak’ın Duhok kentindeki bir karargahına insansız hava aracı (İHA) ve füze ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Irak'taki karargaha saldırı! 'İran tarafından yapıldı' iddiası
AA
AA
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 11:49

Kürdistan Özgürlük Partisi’nin (PAK), ABD merkezli X sosyal medya platformundan sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıda önce İHA kullanıldığı ardından karargahın bir füze ile hedef alındığı belirtilirken, daha sonra isabet eden bir diğer İHA’nın ise patlamadığı aktarıldı. Açıklamada bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Irak'taki karargaha saldırı! 'İran tarafından yapıldı' iddiası

''İRAN TARAFINDAN YAPILDI'' İDDİASI

PAK saldırının tarafından yapıldığını ileri sürdü, İran’dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak'taki karargaha saldırı! 'İran tarafından yapıldı' iddiası

İran’da faaliyet yürüten PAK ülkede örgütü olarak nitelendiriliyor.

