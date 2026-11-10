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 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
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GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 21:47
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GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 21:47

İran 7 şartını hatırlattı: Hürmüz'ün açılması için koşullar

İran, ABD'nin aldatıcı yanıtlar verdiğini öne sürerek Hürmüz Boğazı'nın açılması için 7 şartlarının yerine gelmesini beklediklerini belirtti.

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Editor
 Banu İriç
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İran 7 şartını hatırlattı: Hürmüz'ün açılması için koşullar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 21:47

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, 'nin İran'ın şartlarına ilişkin yanıtının "aldatıcı" olduğunu belirterek, 'nın yönetiminin öne sürdüğü 7 şart yerine getirilene kadar açılmayacağını yineledi.

Fars Haber Ajansı'na göre Rızai, ABD'den İran'ın şartlarına açık ve net yanıt vermesini istediklerini ancak Washington yönetiminin şimdiye kadar bu yönde bir yanıt sunmadığını, aldatıcı yanıtlar verdiğini ifade etti.

ABD'nin müzakerelerin devam ettiğine ilişkin açıklamalarının ekonomik baskıyı azaltmak ve petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla yapıldığını savunan Rızai, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın belirlediği 7 şartın yerine getirilmesine kadar yeniden açılmayacağını yineledi.

İran 7 şartını hatırlattı: Hürmüz'ün açılması için koşullar

GÖRÜŞMELER DEVAM ETMİYOR

Rızai, "Şu anda Amerikalılarla herhangi bir müzakere yürütmediğimizi ve Tahran ile Washington arasında hiçbir görüşmenin devam etmediğini özellikle vurguluyorum." dedi.

İRAN'IN HÜRMÜZ İÇİN 7 ŞARTI

Tahran yönetiminin Washington yönetimine ilettiği 7 şart arasında, deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi, tek taraflı yaptırımların kaldırılması, petrol ihracatı muafiyeti, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, nükleer maddelerin ülke içinde kalması ve savaşın sonlandırılması yer alıyor.

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