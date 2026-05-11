Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran-ABD savaşının kazananları belli oldu! Dev kazanç sağladılar

İran, ABD, İsrail savaşında birçok ülke olağanüstü hal durumuna geçti ve kemer sıkma politikalarını devreye soktu. Savaşın kazananları ise petrol ve savunma sanayi şirketleri, büyük bankalar oldu.

Orta Doğu'daki savaş çok sayıda ölüme neden olurken milyonlarca insan da yoksullaştı. ABD ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle birçok ülke kemer sıkma politikalarını devreye soktu. Halka tasarruf çağrıları yapıldı. Kaybedenlerin yanı sıra savaşın kazananları da oldu. Enerji şirketleri, savunma sanayi devleri ve büyük bankalar savaş sırasında gelirlerini katladı.

Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı krizi, halkın yoksullaşmasına ve kemer sıkma politikalarına yol açarken, enerji şirketleri, savunma sanayi devleri ve büyük bankalar savaşın kazananları oldu.
Shell, 2026'nın ilk çeyreğinde 6,92 milyar dolar kâr açıklarken, BP ilk çeyrekte kârını 3,2 milyar dolara çıkardı.
Savunma sanayi şirketi BAE Systems, İran savaşı nedeniyle siparişlerin arttığını ve gelir büyümesi beklediğini belirtti, hisseleri ise Rusya-Ukrayna savaşından bu yana yaklaşık %300 yükseldi.
ABD merkezli Palantir Technologies'in gelirleri yıl bazında %104 artarken, hisseleri savaşın ilk günlerinde %15 yükseldi.
JPMorgan Chase ilk çeyrekte 16,5 milyar dolar net gelir elde ederken, Goldman Sachs kârını %19 artırarak 5,6 milyar dolara ulaştırdı.
HSBC, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yüz milyonlarca dolarlık ek risk maliyeti oluştuğunu bildirdi.
PETROL ŞİRKETLERİ KARLARINI KATLADI

İngiliz enerji şirketi Shell, 2026’nın ilk çeyreğinde 6,92 milyar dolar kâr açıkladı. Bu rakam şirketin bir önceki çeyrekte elde ettiği kazancın iki katından fazla oldu. Bir diğer enerji devi BP ise ilk çeyrekte kârını ikiye katlayarak 3,2 milyar dolara çıkardı. Şirket, yükselen petrol fiyatlarının savaş nedeniyle hızlandığını kabul etti.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, bu olağanüstü kazançlar nedeniyle enerji şirketlerine yönelik ek vergilerin uzatıldığını açıkladı.

Çevre örgütü Greenpeace UK ise şirketleri, halk artan enerji faturalarıyla mücadele ederken krizden para kazanmakla suçladı.

SAVUNMA SANAYİ HİSSELERİ HIZLA YÜKSELDİ

Savaş ortamı savunma sanayi şirketlerinin hisselerini de hızla yükseltti. İngiltere merkezli silah devi BAE Systems, İran savaşı nedeniyle siparişlerin artmaya devam ettiğini ve bu yıl yüzde 9 ila 11 arasında gelir büyümesi beklediğini açıkladı. Şirketin hisseleri, Rusya-Ukrayna savaşından bu yana yaklaşık yüzde 300 yükseldi.

ABD merkezli veri ve savunma teknolojisi şirketi Palantir Technologies de savaşın en büyük kazananlarından biri oldu. Pentagon’un, İran krizinin en yoğun döneminde Palantir’in yapay zekâ destekli “Maven Smart System” savunma sistemini hedef tespiti için kullandığı belirtildi.

BBC'nin haberine göre şirketin gelirleri yıl bazında yüzde 104 artarken hisseleri savaşın ilk günlerinde yüzde 15 yükseldi.

BÜYÜK BANKALARIN YATIRIM İŞLEM HACİMLERİ ARTTI

Savaşın neden olduğu ve piyasalardaki sert dalgalanmalar, büyük yatırım bankalarının işlem hacimlerini artırdı.

ABD’nin en büyük bankası JPMorgan Chase, ilk çeyrekte 16,5 milyar dolar net gelir elde etti.

Goldman Sachs ise kârının yüzde 19 artarak 5,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

İngiltere’nin en büyük bankaları da yılın ilk çeyreğinde toplam 15 milyar sterlin vergi öncesi kâr açıkladı.

Ancak bankalar, savaş nedeniyle oluşan ekonomik risklerin kredi kayıplarını da artırdığına dikkat çekti. HSBC, Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle yüz milyonlarca dolarlık ek risk maliyeti oluştuğunu bildirdi.

