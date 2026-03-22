ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran'a yönelik saldırılarda Tahran taktik değiştirme kararı aldı. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Silahlı Kuvvetlerin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD-İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemelerine dair açıklamalarda bulundu.

İran, ABD ve İsrail'e karşı taktik değiştiriyor: Savunmadan saldırıya geçiş

HABERİN ÖZETİ İran, ABD ve İsrail'e karşı taktik değiştiriyor: Savunmadan saldırıya geçiş ABD ve İsrail'in saldırılarına yanıt olarak İran, savaş doktrinini savunmadan saldırıya çevirerek yeni taktikler uygulayacağını duyururken, İsrail'in Arad kentine düzenlenen ve 84 kişinin yaralandığı füze saldırılarının engellenemediği bildirildi. İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı askeri doktrinini savunmadan saldırıya dönüştürme kararı aldı. İranlı komutan, yeni ve gelişmiş silahlarla savaş alanında sürprizler yaşatacaklarını ve silah üretiminin devam ettiğini belirtti. İran, İsrail'in Arad ve Dimona kentlerini hedef alan füze saldırıları düzenledi. Arad'a düzenlenen saldırıda en az 84 kişi yaralandı. İsrail, Arad ve Dimona'yı hedef alan İran füzelerinin hava savunma sistemleri tarafından engellenemediğini doğruladı.

SAVUNMADAN SALDIRIYA GEÇİŞ

Ülkeyi savunmada "Silahlı Kuvvetlerin doktrininin savunmadan saldırıya dönüştüğünü ve buna uygun olarak savaş taktiklerini değiştirdiklerini söyleyen Abdullahi, şunları kaydetti:

"Suçlu düşmanlar, savaş alanında İran'ın bazı yönlerini çoktan anladılar ve bu süreç devam edecek. Savaş alanında yeni sürprizler yaşatacağız. Daha yeni ve gelişmiş silahlarla düşmanın hesaplarını altüst edeceğiz."

İranlı komutan, ABD-İsrail'in, "İran'ın silah üretim tesislerini imha ettiklerine ve artık silah üretemediğine" dair iddialarına da dolaylı yoldan cevap vererek, "Genç bilim insanlarının düşmanın hesaplarını tamamen altüst edecek gelişmiş teçhizat ve silahlar üretmeye devam ettiğini" söyledi.

İSRAİL'İN ARAD VE DİMONA ŞEHİRLERİNE SALDIRI

Öte yandan İran’ın İsrail’in Arad kentini hedef alan saldırısının bilançosu netleşmeye başladı. Magen David Adom ambulans servisinden yapılan açıklamada, saldırıda 10’u ağır, 19'u orta, 55’i hafif şekilde olmak üzere en az 84 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralıların tedavisinin sürdüğü aktarılırken, bölge sakinlerinin güvenliğini teyit etmeye yönelik arama çalışmalarının da devam ettiği vurgulandı. İran füzelerinin yerleşim bölgelerine isabet ettiği anlar ve yaşanan yıkım ise amatör kameralara yansıdı.

SALDIRILAR ÖNLENEMEDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Effie Defrin ise, Arad ve öncesinde Dimona kentlerini hedef alan İran füzelerinin engellenemediğini doğruladı. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, ancak başarılı olamadığını kaydeden Defrin, "Olayı araştıracağız ve bundan ders çıkaracağız. Bunlar, özel veya alışılmadık bir mühimmat türü değildi. Kalplerimiz bu gece Arad ve Dimona sakinleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.