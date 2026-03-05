İran, ABD'nin uçak gemisini hedef aldı! İHA saldırısıyla ilgili açıklama

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 6. gününde sürüyor. Bölgede gerilim günden güne yükseliyor. İran, misilleme kapsamında İsrail topraklarını hedef alırken, bir yandan da Orta Doğu'daki ABD üslerini vurmaya devam ediyor. Buna karşılık ABD ve İsrail savaş uçakları İran'ın başkenti Tahran dahil birçok şehre bomba yağdırıyor.

Bölgede hareketli günler yaşanırken İran'dan yeni bir açıklama daha geldi. İran, Umman Denizi'nde ülkenin deniz sınırlarına yaklaşan ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordus'una (DMO) bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmek amacıyla Umman Denizi'nde İran'ın deniz sınırlarına yaklaşık 340 kilometre mesafeye kadar yaklaşan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln, DMO Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA'lar tarafından hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hedef alınan uçak gemisinin beraberindeki muhriplerle birlikte hızla bölgeden uzaklaştığı ve şu ana kadar bölgeden bin kilometreden fazla mesafe kat ettiği ifade edildi.