İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bölgedeki ülkelere füze saldırısıyla ilgili konuştu! "Özür diliyorum" açıklamasından sonra bir mesaj daha

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölge ülkelerine yönelik füze saldırılarıyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Pezeşkiyan, konuyla ilgili X hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu. Mesud Pezeşkiyan, yayımladığı mesajda, müttefik ülkelere saldırmadıklarını, ancak bölgedeki ABD üslerini ve askeri imkanlarını hedef aldıklarını vurguladı.

"İran, bölge ülkeleriyle iyi komşuluk ve ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostane ilişkilerin sürdürülmesini ve devam ettirilmesini her zaman vurgulamıştır." ifadelerini kullanan Pezeşkiyan, "Bu , İran'ın ABD ve Siyonist rejimin askeri saldırılarına karşı kendini savunma hakkını ortadan kaldırmaz." dedi.

"DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELERİMİZE SALDIRMADIK"

Pezeşkiyan, ülkelerini korumak için ölene kadar direneceklerini kaydederek, "İran'ın savunma operasyonları, yalnızca İran halkına karşı saldırgan eylemlerin kaynağı ve kökeni olan hedeflere ve tesislere yöneliktir ve biz bunları meşru hedeflerimiz olarak görüyoruz." dedi.

İran’ın bölge ülkelerine yönelik füze saldırılarına da değinen Pezeşkiyan, "Biz dost ve müttefik ülkelerimize saldırmadık, ancak bölgedeki Amerikan üslerini, tesislerini ve askeri imkanlarını hedef aldık." ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLİYORUM" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bugün devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında ülkesinin güvenlik politikasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, Geçici Liderlik Konseyi'nin saldırı gelmeyen komşu ülkelere saldırı yapılmaması ve füze fırlatılmaması kararı aldığını duyurmuştu.

"İran tarafından saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilemeliyim." ifadesini kullanan Pezeşkiyan, "Liderimiz, komutanlarımız ve öğrencilerimiz düşmanın acımasız saldırısı nedeniyle hayatlarını kaybetti. Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yok. Onlar kardeşlerimiz ve onlarla el ele verip barış ve huzur sağlamaya çalışıyoruz." demişti.