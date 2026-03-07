Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump'tan Amerika Kalkanı Zirvesi'nde İran açıklaması: 10 üzerinden 15

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da gerçekleştirilen Amerika Kalkanı Zirvesi'nde (Shield of the Americas Summit) Latin Amerika liderleriyle bir araya geldi. Kürsüye çıkan Trump, İran'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 18:12

ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Doral ilçesinde Amerika Kalkanı Zirvesi'ne (Shield of the Americas Summit) katıldı. Zirvede Latin Amerika liderleriyle bir araya gelen Trump, kürsüde konuşma gerçekleştirdi.

Trump'tan Amerika Kalkanı Zirvesi'nde İran açıklaması: 10 üzerinden 15

0:00 93
HABERİN ÖZETİ

Trump'tan Amerika Kalkanı Zirvesi'nde İran açıklaması: 10 üzerinden 15

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Doral'da düzenlenen Amerika Kalkanı Zirvesi'nde Latin Amerika liderleriyle bir araya gelerek İran'daki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında açıklamalarda bulundu.
Donald Trump, İran'daki operasyonların “çok iyi gittiğini” ve 10 üzerinden 15 başarı sağlandığını belirtti.
ABD güçlerinin 42 İran donanma gemisini vurduğunu ve planlanan hedeflerin ötesinde başarı elde edildiğini öne sürdü.
İran'ın nükleer silaha ulaşmaya çok yaklaştığını belirterek, bu saldırının tüm dünya için yapıldığını söyledi.
İran'daki iletişim ve telekomünikasyon sistemlerinin çöktüğünü iddia etti.
Latin Amerika liderlerine hitabı sırasında, ülkelerdeki güvenlik sorunlarına değinerek, talep edilmesi halinde füze kullanabileceklerini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

’daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada operasyonların “çok iyi gittiğini” savunan ABD Başkanı, “0 ile 10 arasında ne kadar iyi gidiyor diye sorarsanız, 10 üzerinden 15 gidiyor” dedi.

Trump, ABD güçlerinin 42 İran donanma gemisini vurduğunu öne sürerek planlanan hedeflerin de ötesinde başarı elde ettiklerini savundu.

Trump'tan Amerika Kalkanı Zirvesi'nde İran açıklaması: 10 üzerinden 15

"BU SALDIRI TÜM DÜNYA İÇİN YAPILDI"

Operasyonların küresel için gerçekleştirildiğini söyleyen Trump, İran’ın nükleer silaha ulaşmaya çok yaklaştığını ileri sürerek “Bu saldırı tüm dünya için yapıldı” ifadelerini kullandı.

İran’daki iletişim ve telekomünikasyon sistemlerinin çöktüğünü de iddia eden Trump, “Şimdi nasıl iletişim kurduklarını bilmiyorum ama sanırım bir yolunu bulacaklardır” ifadelerine yer verdi.

Trump'tan Amerika Kalkanı Zirvesi'nde İran açıklaması: 10 üzerinden 15

"EĞER BİZDEN İSTERSENİZ FÜZE KULLANABİLİRİZ"

Trump ayrıca operasyonlara katılan askerler için “Oldukça üzücü bir durum var. Kahramanların aileleriyle bir araya geleceğim. İran’dan dönen kahramanlar bunlar. Ülkemiz için hepsi kahraman” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Latin Amerika liderlerine hitabı sırasında ülkelerdeki güvenlik sorunlarına değinerek, "İnanması zor olsa da bazılarınızın tehlikede olduğunu söylemeliyim. Eğer bizden isterseniz füze kullanabiliriz" dedi.

