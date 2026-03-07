Trump'tan Amerika Kalkanı Zirvesi'nde İran açıklaması: 10 üzerinden 15

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Doral ilçesinde Amerika Kalkanı Zirvesi'ne (Shield of the Americas Summit) katıldı. Zirvede Latin Amerika liderleriyle bir araya gelen Trump, kürsüde konuşma gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ

İran’daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada operasyonların “çok iyi gittiğini” savunan ABD Başkanı, “0 ile 10 arasında ne kadar iyi gidiyor diye sorarsanız, 10 üzerinden 15 gidiyor” dedi.

Trump, ABD güçlerinin 42 İran donanma gemisini vurduğunu öne sürerek planlanan hedeflerin de ötesinde başarı elde ettiklerini savundu.

"BU SALDIRI TÜM DÜNYA İÇİN YAPILDI"

Operasyonların küresel güvenlik için gerçekleştirildiğini söyleyen Trump, İran’ın nükleer silaha ulaşmaya çok yaklaştığını ileri sürerek “Bu saldırı tüm dünya için yapıldı” ifadelerini kullandı.

İran’daki iletişim ve telekomünikasyon sistemlerinin çöktüğünü de iddia eden Trump, “Şimdi nasıl iletişim kurduklarını bilmiyorum ama sanırım bir yolunu bulacaklardır” ifadelerine yer verdi.

"EĞER BİZDEN İSTERSENİZ FÜZE KULLANABİLİRİZ"

Trump ayrıca operasyonlara katılan askerler için “Oldukça üzücü bir durum var. Kahramanların aileleriyle bir araya geleceğim. İran’dan dönen kahramanlar bunlar. Ülkemiz için hepsi kahraman” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Latin Amerika liderlerine hitabı sırasında ülkelerdeki güvenlik sorunlarına değinerek, "İnanması zor olsa da bazılarınızın tehlikede olduğunu söylemeliyim. Eğer bizden isterseniz füze kullanabiliriz" dedi.