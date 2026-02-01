Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

İran dini lideri Hamaney'in oğlunun 'Milyarderler Sokağı'ndaki dudak uçuklatan değerdeki malikaneleri

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mojtaba Hamaney'in, İngiltere'de değeri 100 milyon sterlinin üzerinde olan lüks malikanelere sahip olduğu iddia edildi. İran'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle sokağa dökülen halkın katledilmesinin ardından ortaya çıkan bu iddia çok konuşuldu.

İran dini lideri Hamaney'in oğlunun 'Milyarderler Sokağı'ndaki dudak uçuklatan değerdeki malikaneleri
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle aralık ayının sonunda sokağa dökülen halk, güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine maruz kaldı. Protestolarda can kaybı 6 bini aştı. Eylemler, şiddetle sona erdirilirken ortaya atılan bir iddia herkes tarafından çokça konuşuldu.

İran dini lideri Hamaney'in oğlunun 'Milyarderler Sokağı'ndaki dudak uçuklatan değerdeki malikaneleri

MİLYARDERLER SOKAĞI'NDA MALİKANELER

İngiliz basınından Dailymail'in haberine göre, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mojtaba Hamaney'in, İngiltere'de değeri 100 milyon sterlinin üzerinde olan lüks malikaneleri var. 56 yaşındaki Mojtaba'nın bu malikanelerinin 'Milyarderler Sokağı' olarak bilinen seçkin bir cadde olan Bishops Avenue'de olduğu belirtildi.

İran dini lideri Hamaney'in oğlunun 'Milyarderler Sokağı'ndaki dudak uçuklatan değerdeki malikaneleri

MENFAAT SAHİBİ HAMANEY AİLESİNE YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

Ali Hamaney'in 2. oğlu olan Mojtaba'nın mülklerinin sahibi olarak ise paravan şirketler ağı kurulmuş, bu şirketlerden biri vergi cenneti Man Adası'nda kayıtlı. Birch Ventures Limited şirketinin kayıtlarında Mojtaba yönetivi ya da sahip olarak yer almıyor. Fakat bankacı Ali Ansari'nin şirketinin menfaat sahibi olduğu belirtiliyor.

Hamaney ailesine yakınlığıyla bilinen, İranlı bir oligark olan Ansari, ekim ayında Hazine Bakanlığı tarafından yaptırımlara tabi tutuldu, Hatta geçen yıl iflas eden ve İran'ın ekonomik sıkıntılarını daha da artıran Ayandeh Bankası'nı da Ansari yönetiyordu.

İran dini lideri Hamaney'in oğlunun 'Milyarderler Sokağı'ndaki dudak uçuklatan değerdeki malikaneleri

Ayrıca İran'da ülke çağında düzenlenen binlerce kişinin ölümüne neden olan eylemlerdeki protestocuların çoğunun öldürülmesinin arkasındaki isim olduğu söylenen Ali Hamaney'in İslam Devrim Muhafızları Birliği'ni (IRGC) finanse ettiği de öne sürüldü.

Bloomberg haber kanalı, Londra'daki mülkleri, Ansari aracılığıyla küresel bir emlak imparatorluğu kuran Hamaney ile ilişkilendiren kaynaklarla görüştüğünü ve belgeleri incelediğini belirtti.

73 MİLYON STERLİNE ALINMIŞ

Tapu kayıtlarına göre, Bishops Avenue'deki tüm binalar 2013 yılında 73 milyon sterline birlikte satın alınmış olup, şu anki değerinin 100 milyon sterlinin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

ETİKETLER
#Dünya
