İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: "Silahlı Kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecek"

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den önemli bir açıklama geldi. İran'a karşı başlatılan savaşın tamamen sebepsiz, hukuka aykırı ve gayrimeşru olduğunu dile getiren Arakçi, "Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz bu sürece hazırlıklıdır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 17:00

ve , sabahın erken saatlerinde 'a yönelik saldırılara başladı. Füze saldırılarıyla İran topraklarındaki birçok kritik nokta hedef alınırken İran'dan da İsrail'e yönelik füze saldırıları başlatıldığı duyuruldu.

Karşılıklı saldırılarla bölgede tansiyon ve gerilim sürerken, yaşanan son gelişmelerle ilgili İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: "Silahlı Kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecek"

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı saldırılara tepki göstererek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arakçi, ABD Başkanı Donald ’ın 2012 yılında yaptığı, "Obama’nın anket sonuçları düşüşe geçti. Libya ya da İran’a bir saldırı başlatmasını bekleyin. O çaresiz" şeklindeki paylaşımını hatırlatarak Washington yönetimine göndermede bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: "Silahlı Kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecek"

Arakçi paylaşımında, "Netanyahu ve Trump’ın İran’a karşı başlattığı tamamen sebepsiz, hukuka aykırı ve gayrimeşrudur. Trump, ‘Önce ABD’ sloganını ‘Önce İsrail’e dönüştürdü. Bu da her zaman ABD’nin ikinci plana atılması anlamına gelmektedir. Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz bu sürece hazırlıklıdır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir" ifadelerini kullandı.

Arakçi bir diğer paylaşımında ise Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bir ilkokula yönelik düzenlenen ve 57 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya değindi. Arakçi, "Yıkılan bina, İran’ın güneyinde bulunan bir kız ilkokuludur. Okul, öğrencilerle doluyken gün ortasında bombalanmıştır. Yalnızca bu noktada onlarca masum çocuk hayatını kaybetmiştir. İran halkına yönelik işlenen bu suçlar cevapsız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

