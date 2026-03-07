Menü Kapat
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den ABD'nin deniz suyu arıtma tesisine saldırmasına tepki! "Açık ve umutsuz bir suç işledi"

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken ABD ve İsrail son olarak İran'da Keşm Adası'ndaki Mapna Su ve Elektrik Şirketi'ne ait deniz suyu arıtma tesisini hedef almıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD, Keşm Adası'ndaki bir deniz suyu arıtma tesisine saldırarak açık ve umutsuz bir suç işledi" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den ABD'nin deniz suyu arıtma tesisine saldırmasına tepki!
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 20:35
|
07.03.2026
07.03.2026
saat ikonu 20:35

'da Keşm Adası'ndaki Mapna Su ve Elektrik Şirketi'ne ait deniz suyu arıtma tesisinin ve saldırılarının hedefi olduğunu açıklanmıştı. Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, yaptığı açıklamada, söz konusu tesisin günlük 12 ila 15 bin litre su sağlayarak Keşm Adası ve bağlı köylerin su ihtiyacının bir bölümünü karşıladığını belirtmiş, saldırı sonrası adanın Merkez, Hara ve Şahab bölgelerine bağlı yaklaşık 30 köyde su temininde sorun yaşandığını ifade etmişti.

ARAKÇİ'DEN SERT TEPKİ GELDİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarında deniz suyu arıtma tesisini hedef almasına İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den sert tepki geldi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Keşm Adası’ndaki bir deniz suyu arıtma tesisine saldırarak açık ve umutsuz bir suç işledi. Bu saldırı sonucunda 30 köyün su temini etkilendi. İran’ın altyapısına saldırmak ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli bir adımdır. Bu emsali İran değil, ABD oluşturdu" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den ABD'nin deniz suyu arıtma tesisine saldırmasına tepki! "Açık ve umutsuz bir suç işledi"

İRAN'DAN MİSİLLEME

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), söz konusu saldırının ardından Bahreyn'deki ABD üssüne yönelik misilleme yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "ABD'nin Juffair bölgesindeki Üssü'nden Keşm'deki deniz suyu arıtma tesisine yönelik saldırısına karşılık, söz konusu ABD üssü katı ve sıvı yakıtlı hassas güdümlü füzelerle vuruldu" ifadeleri kullanıldı.

