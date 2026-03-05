İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den "Hazırız" mesajı! "Bu onlar için büyük bir felaket olur"

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 6. gününde sürüyor. İsrail ile ABD geçtiğimiz cumartesi günü İran'a yönelik saldırılara başlarken İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran'dan yapılan son açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İRAN'DAN KARA SALDIRISINA "HAZIRIZ" AÇIKLAMASI

Orta Doğu'da gerilimli süreç devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan NBC kanalına verdiği röportajda, savaşa ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

Arakçi, İran'ın olası bir ABD kara saldırısına hazırlıklı olduğunu, Washington'la herhangi bir müzakereyi reddettiklerini belirtti. ABD'nin olası kara saldırısından korkup korkmadığı sorulan Arakçi, "Hayır, onları bekliyoruz. Çünkü onlarla yüzleşebileceğimizden eminiz ve bu onlar için büyük bir felaket olur." dedi.

Arakçi, İran'daki bir okula düzenlenen saldırıda 171 kız çocuğunun hayatını kaybettiğine dikkati çekerek bu saldırıdan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu.

Bu süreçte müzakere ve ateşkes talebinde bulunmadıklarını söyleyen Arakçi, Haziran 2025'teki saldırılara atıfta bulunarak, "Daha önceki seferde ateşkesi isteyen İsrail'di. 12 gün boyunca onların saldırganlığına direndikten sonra koşulsuz ateşkes istediler." ifadelerini kullandı.

Arakçi, nükleer müzakerelerin ortasında ülkesine saldırıldığına işaret ederek "Gerçek şu ki, ABD ile müzakere konusunda olumlu bir deneyimimiz yok. Özellikle de bu yönetimle. Geçen yıl ve bu yıl iki kez müzakere ettik ve müzakerelerin ortasında bize saldırdılar." ifadesini kullandı.

"Bu savaşın kazananı yok." diyen Arakçi, ABD-İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in yerine yeni birinin seçilmesi konusunda ise "anayasal süreci" takip etmek durumunda olduklarını, çatışmalar nedeniyle bu sürecin uzayabileceğini kaydetti.