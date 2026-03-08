Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

İran Dışişleri Bakanı Arakçi Rusya'nın istihbarat desteğiyle ilgili konuştu: İş birliğimiz sır değil

ABD ile İsrail'in ortak saldırısına maruz kalan ve İsrail'e doğrudan ABD'ye ise bölgedeki üslerine düzenlediği misillemelerle karşılık veren İran'a Rusya'nın istihbarat desteği sağladığına dair iddiaya Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den cevap geldi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi Rusya'nın istihbarat desteğiyle ilgili konuştu: İş birliğimiz sır değil
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 18:26

ABD'nin müzakere masasını devirerek İsrail'i de yanına alıp İran'a başlattığı saldırıların üzerinden 1 hafta geçti. 3 ülke arasında karşılıklı saldırılar sürerken Hizbullah'ın da dahil olmasıyla Lübnan'ı da kapsadı.

Savaş sürerken İran'a Çin'in ve Rusya'nın doğrudan destek yerine teknolojik destek sağladığı iddiaları yayıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD basınına yaptığı açıklamalarda konuyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

"SAVAŞIN KALICI OLARAK SONA ERMESİ GEREKİYOR"

Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinerek, "ABD ve İsrail halkımızı öldürüyor, kız öğrencileri öldürüyor, hastanelere saldırıyorlar" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi Rusya'nın istihbarat desteğiyle ilgili konuştu: İş birliğimiz sır değil

İsrail ve ABD'nin geçen yıl 12 gün süren savaşı sona erdirmek için varılan ateşkesi çoktan bozduğunu belirten Arakçi, "Şimdi yine ateşkes mi istiyorsunuz? Bu iş böyle yürümez. Savaşın kalıcı olarak sona ermesi gerekiyor. Buna sağlamadıkça, halkımız ve güvenliğimiz için savaşmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"İRAN VE RUSYA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ SIR DEĞİL"

Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD güçlerinin konumuna ilişkin istihbarat sağladığına dair çıkan haberler hakkında Arakçi, "İran ve Rusya arasındaki iş birliği yeni bir şey değil, bu bir sır değil" ifadelerini kullanarak, Rus istihbaratının İran'ın ABD askeri varlıklarının yerini tespit etmesine yardımcı olup olmadığına dair bilgi vermedi. Arakçi, "Bize birçok farklı yönden yardım ediyorlar, ayrıntılı bilgim yok" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi Rusya'nın istihbarat desteğiyle ilgili konuştu: İş birliğimiz sır değil

"ABD ÜSLERİNE, TESİSLERİNE VE VARLIKLARINA SALDIRIYORUZ"

İran’ın Arap ülkelerine kasıtlı olarak saldırmadığını belirten Arakçi, "Biz, maalesef komşularımızın topraklarında bulunan ABD üslerine, tesislerine ve varlıklarına saldırıyoruz" ifadelerini kullandı. Arakçi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın bölge halkından ABD'nin saldırısı ve bizim misillememiz nedeniyle yaşadıkları rahatsızlıktan" dolayı özür dilediğini açıkladı.

İran’a yönelik bir harekatına nasıl cevap verileceği hakkında Arakçi, İran topraklarına giren her düşmanı bekleyen, onlarla savaşacak ve öldürecek cesur askerlere sahip olduklarını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi Rusya'nın istihbarat desteğiyle ilgili konuştu: İş birliğimiz sır değil

"MENZİLİMİZİ 2 BİN KM ALTINDA TUTTUK"

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın ABD’yi vurabilecek füzeleri üretmeye çok yakın olduğu açıklamasını yalanlayan Arakçi, "Bu doğru değil. Bu aslında yanlış bilgilendirme. Biliyorsunuz, füze üretme kapasitemiz var, ancak dünyadaki hiç kimse tarafından bir tehdit olarak algılanmak istemediğimiz için kasıtlı olarak menzilimizi 2 bin kilometrenin altında tuttuk" dedi.
İran’ın yeni dini liderinin Uzmanlar Meclisi tarafından seçildiğine dair çıkan haberle hakkında Arakçi, yeni dini liderin kim olduğu hakkında bilgi vermeyerek, "Kimse bilmiyor. Etrafta birçok söylenti dolaşıyor. Ama biliyorsunuz, Uzmanlar Meclisi’nin toplanmasını beklememiz gerekiyor" dedi.

TRUMP'IN LİDER SEÇİMİ SÖZLERİNE TEPKİ: İÇ İŞLERİMİZE KARIŞILMASINA İZİN VERMEYİZ

Trump’ın yeni dini lider seçimine müdahil olmak istediği yönündeki açıklamasına değinen Arakçi, İran'ın kimsenin iç işlerine karışmasına izin vermeyeceğini belirterek, "Yeni lideri seçmek İran halkının görevidir. Halk, Uzmanlar Meclisi'ni çoktan seçti ve Uzmanlar Meclisi bu görevi yerine getirecek" dedi.

