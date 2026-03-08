Rusya'nın İran'a yardım ettiği iddiasına Trump'tan yorum gecikmedi: Çok faydası olmuyor!

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları aralıksız devam ederken Rusya'nın Tahran'a yardım ettiği iddiaları ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff bu iddiayı değerlendirdi.

Trump, Rusya'nın İran'a bilgi sağladığını veya yardım gönderip göndermediğini bilmediklerini söyleyerek, "Son bir haftada İran'a olanlara bakarsanız, (Rusya) bilgi gönderiyorsa da (İran'a) çok faydası olmuyor." yorumunu yaptı.

Witkoff ise Tahran'a bilgi veya yardım göndermemelerini Moskova'ya güçlü şekilde söylediğini dile getirerek, "Umarım göndermiyorlardır." dedi.

The Washington Post gazetesinin haberinde Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD güçlerini hedef alması için istihbarat sağladığı iddia edilmişti.

RUSYA: TARAFSIZ DEĞİLİZ İRAN'I DESTEKLİYORUZ

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin ise ülkesinin ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın yanında olduğunu söyledi. ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırının yasa dışı ve sebepsiz olduğunu belirten Kelin, şöyle devam etti:

"Herhangi bir açıklaması yok, açık bir hedefi yok, planlaması yok, çıkış stratejisi yok. Avrupa ve Rusya ne olduğunu anlamıyor. (Saldırılar) ABD ile İran arasındaki nükleer konulardaki kritik görüşmelerin ortasında gerçekleşti. Başarıya ulaşmak üzereydi. ABD görüşmeleri sona erdirip saldırmaya karar verdi."

Kelin, Rusya'nın tamamen İran'dan yana olduğunun altını çizerek, "Şu noktada İran bizden yardım istemedi ancak biz sadece İran'a destek vermiyoruz, Körfez'deki diğer ülkelere de destek veriyoruz." dedi.

"Biz tarafsız değiliz, İran'ı destekliyoruz." diyen Kelin, İran'ın her şeyde suçlanmasının ancak saldırıları başlatan ABD ve İsrail'in eleştirilmemesinin adil olmadığına dikkati çekti.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.