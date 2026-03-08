Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Rusya'nın İran'a yardım ettiği iddiasına Trump'tan yorum gecikmedi: Çok faydası olmuyor!

Rusya'nın, İran' bilgi sağladığı ya da yardım ettiği iddialarına ABD Başkanı Donald Trump'tan cevap gecikmedi. Trump, "Eğer bilgi veriyorlarsa da çok faydası olmuyor." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 14:09

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları aralıksız devam ederken Rusya'nın Tahran'a yardım ettiği iddiaları ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff bu iddiayı değerlendirdi.

HABERİN ÖZETİ

Rusya'nın İran'a yardım ettiği iddiasına Trump'tan yorum gecikmedi: Çok faydası olmuyor!

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, Rusya'nın Tahran'a yardım ettiği iddiaları ortaya atıldı ve Rusya bu iddiaları reddederek İran'ı desteklediğini belirtti.
ABD Başkanı Trump, Rusya'nın İran'a bilgi sağladığını veya yardım gönderip göndermediğini bilmediklerini, ancak olası bir faydası olmadığını söyledi.
Özel Temsilci Witkoff, Moskova'ya İran'a bilgi veya yardım göndermemeleri konusunda güçlü bir şekilde konuştuğunu ve ummadığını ifade etti.
The Washington Post, Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD güçlerini hedef alması için istihbarat sağladığı iddia edildi.
Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, ülkelerinin ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın yanında olduğunu ve bu saldırıların yasa dışı ve sebepsiz olduğunu belirtti.
Kelin, Rusya'nın tamamen İran'dan yana olduğunu ve Körfez'deki diğer ülkelere de destek verdiklerini söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

Trump, Rusya'nın İran'a bilgi sağladığını veya yardım gönderip göndermediğini bilmediklerini söyleyerek, "Son bir haftada İran'a olanlara bakarsanız, (Rusya) bilgi gönderiyorsa da (İran'a) çok faydası olmuyor." yorumunu yaptı.

Rusya'nın İran'a yardım ettiği iddiasına Trump'tan yorum gecikmedi: Çok faydası olmuyor!

Witkoff ise Tahran'a bilgi veya yardım göndermemelerini Moskova'ya güçlü şekilde söylediğini dile getirerek, "Umarım göndermiyorlardır." dedi.

The Washington Post gazetesinin haberinde Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD güçlerini hedef alması için istihbarat sağladığı iddia edilmişti.

Rusya'nın İran'a yardım ettiği iddiasına Trump'tan yorum gecikmedi: Çok faydası olmuyor!

RUSYA: TARAFSIZ DEĞİLİZ İRAN'I DESTEKLİYORUZ

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin ise ülkesinin ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın yanında olduğunu söyledi. ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırının yasa dışı ve sebepsiz olduğunu belirten Kelin, şöyle devam etti:

"Herhangi bir açıklaması yok, açık bir hedefi yok, planlaması yok, çıkış stratejisi yok. Avrupa ve Rusya ne olduğunu anlamıyor. (Saldırılar) ABD ile İran arasındaki nükleer konulardaki kritik görüşmelerin ortasında gerçekleşti. Başarıya ulaşmak üzereydi. ABD görüşmeleri sona erdirip saldırmaya karar verdi."

Rusya'nın İran'a yardım ettiği iddiasına Trump'tan yorum gecikmedi: Çok faydası olmuyor!

Kelin, Rusya'nın tamamen İran'dan yana olduğunun altını çizerek, "Şu noktada İran bizden yardım istemedi ancak biz sadece İran'a destek vermiyoruz, Körfez'deki diğer ülkelere de destek veriyoruz." dedi.

"Biz tarafsız değiliz, İran'ı destekliyoruz." diyen Kelin, İran'ın her şeyde suçlanmasının ancak saldırıları başlatan ABD ve İsrail'in eleştirilmemesinin adil olmadığına dikkati çekti.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Rusya'nın İran'a yardım ettiği iddiasına Trump'tan yorum gecikmedi: Çok faydası olmuyor!

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Rusya'nın İran'a yardım ettiği iddiasına Trump'tan yorum gecikmedi: Çok faydası olmuyor!

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hamaney'in öldürülmesi İran'da çatlakları gün yüzüne çıkardı: Yeni lider belirsizliği, Pezeşkiyan'a öfke
Başkan Donald Trump İran savaşında öldürülen ABD askerlerinin naaşını böyle karşıladı
ETİKETLER
#Rusya İran Abd İsrail Saldırı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.