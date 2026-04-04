Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den BM ve BMGK'ya acil mektup: "Nükleer santrallere saldırı felakete yol açabilir"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'in Buşehr Nükleer Santrali çevresine düzenlediği saldırılar üzerine BM ve UAEA’yı göreve çağırdı. Erakçi, nükleer tesislerin hedef alınmasının radyoaktif kirlenme riski taşıdığını ve insanlığı tehdit ettiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelere, ülkesindeki nükleer santrallere yönelik ABD ve İsrail saldırıları hakkında mektup gönderdi.

Arakçi, mektubunda ülkesine 9 ay içinde ABD ve İsrail tarafından iki kez “savaş dayatıldığını” ve nükleer santrallerin hedef alındığını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı, BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın nükleer santrallere yönelik saldırıların tekrarlanmaması için çaba göstermediğini savundu.
Arakçi, ABD'li yetkililerin özellikle Buşehr Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları normalleştirmesinin BM ve UAEA'nın itibarını zedelediğini ifade etti.
Nükleer santrallere yönelik saldırıların radyoaktif kirlenmeye yol açabileceği ve insan ile çevre güvenliğini riske attığı vurgulandı.
Arakçi, mektubunun bir kopyasını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye de iletti.
İran Dışişleri Bakanı’nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Arakçi, BM Genel Sekreteri ile BMGK üyesi ülkelere mektup yazdı.

NÜKLEER TESİSLER NAMLUDA: "İKİ KEZ SAVAŞ DAYATILDI"

Mektubu, İran’da barışçıl amaçlara hizmet eden nükleer santraller ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetiminde bulunan Buşehr Nükleer Santrali’ne yönelik saldırılara dikkat çekmek için yazdığını söyleyen Arakçi, saldırıların radyoaktif kirlenmeye bağlı olarak insan ve çevre güvenliğini riske attığını belirtti.

Arakçi mektubunda, ülkesine 9 ay içerisinde ABD ve İsrail tarafından iki kez “savaş dayatıldığını” ve bu savaşlarda nükleer santrallerin hedef alındığını belirtti.

BMGK’nın ve UAEA’nın, İran’daki nükleer santrallere yönelik saldırıların tekrarlanmaması için çaba göstermediğini öne süren Arakçi, ABD’li yetkililerin özellikle Buşehr Nükleer Santrali’ne saldırıları normalleştirdiğini ve bunun da BMGK ile UAEA itibarını zedelediğini aktardı.

RADYOAKTİF KİRLENME RİSKİ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

Arakçi, son olarak mektubunda, aktif olarak faaliyette olan Buşehr Nükleer Santrali çevresine sık sık saldırı düzenlenmesinin meydana getireceği tehlikeye dikkati çekti.

Abbas Arakçi, mektubun bir kopyasını da UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye iletti.

