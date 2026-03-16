Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail çağrısı: Savaş suçundan yargılanmalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'daki yakıt depolarını bombalayan İsrail'in uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini belirtip savaş suçundan cezalandırılması gerektiğini söyledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 06:56
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 06:56

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalamasına tepki gösterdi. İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyleyen Erakçi, Netanyahu hükümetinin yargılanması gerektiğini belirtti.

"UZUN VADEDE SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLACAK"

Erakçi, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin açıklama yaptı. İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalamasının uluslararası hukukun ihlali ve ekolojik yıkım olduğunu dile getiren Erakçi, bu eylemin bölge sakinlerinin uzun vadede sağlık ve yaşam kalitesi açısından zarar görmelerine neden olacağını belirtti.

"İSRAİL SAVAŞ SUÇUNDAN CEZALANDIRILMALI"

Toprak ve yer altı sularının kirlenmesinin nesiller boyu sürecek etkilere yol açabileceğine dikkati çeken Erakçi, "İsrail savaş suçlarından dolayı cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 8 Mart'ta başkent Tahran'daki petrol depolarını vurmuş, çıkan yangın sonrasında kenti siyah bulut kütlesi kaplamıştı. Ardından gökyüzünden yağan kül, sokaklar ve araçların üzerinde zift tabakası oluşmasına neden olmuştu.

