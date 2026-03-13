Menü Kapat
11°
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

İran Dubai Finans Merkezi'ni hedef aldı! Bölgeden dumanlar yükseldi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde İran'a ait insansız hava aracına hava savunma sistemleri müdahale etti. Müdahale sonrası şarapnel parçaları bir binanın cephesinde hasara yol açtı.

AA
AA
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 15:44
|
13.03.2026
13.03.2026
saat ikonu 15:44

Birleşik Arap Emirlikleri'nin () şehrinde 'a ait olduğu tespit edilen bir insansız hava aracına (İHA) Dubai Uluslararası Finans Merkezi yakınlarında yer alan sistemlerince müdahale edildi.

Dubai hükümeti basın ofisi, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Açıklamada, ülkeyi hedef alan hava saldırısına müdahale sırasında düşen şarapnellerin şehir merkezindeki bir binanın cephesinde sınırlı hasara yol açtığı, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Sosyal medyada yer alan haberlerde olayın bir olduğu kaydedilirken, paylaşılan görüntülerde Dubai Uluslararası Finans Merkezi çevresinde yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

İran Dubai Finans Merkezi'ni hedef aldı! Bölgeden dumanlar yükseldi

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRLARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Orta Doğu'da karşılıklı saldırılar! ABD-İsrail-İran savaşında son durum
Donald Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Önümüzdeki hafta çok sert vuracağız
#iran
#hava savunma
#dubai
#bae
#iha saldırısı
#Dünya
