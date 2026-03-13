İran Dubai Finans Merkezi'ni hedef aldı! Bölgeden dumanlar yükseldi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde İran'a ait olduğu tespit edilen bir insansız hava aracına (İHA) Dubai Uluslararası Finans Merkezi yakınlarında yer alan hava savunma sistemlerince müdahale edildi.

Dubai hükümeti basın ofisi, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Açıklamada, ülkeyi hedef alan hava saldırısına müdahale sırasında düşen şarapnellerin şehir merkezindeki bir binanın cephesinde sınırlı hasara yol açtığı, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Sosyal medyada yer alan haberlerde olayın bir İHA saldırısı olduğu kaydedilirken, paylaşılan görüntülerde Dubai Uluslararası Finans Merkezi çevresinde yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRLARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.