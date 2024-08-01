İran Hamas lideri İsmail Haniye'nin intikamı için hazırlanıyor! İsrail'i tedirgin eden 'Saldırın' emri

01 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:44

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim töreni için Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim zirveye çıktı. İran, topraklarında suikasta uğrayan Haniye için intikam sözü verdi.

''İSRAİL'E DOĞRUDAN SALDIRIN'' EMRİ

ABD basını ise İran Dini Lideri Ali Hamaney'in intikamı geciktirmeyeceğini, ''İsrail'e doğrudan saldırın'' emri verdiğini yazdı. New York Times'ın haberine göre Hamaney, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında emri verdi.

Hamaney'in toplantıda İslam Devrim Muhafızları Ordusu ve İran ordusu komutanlarına, savaşın genişlemesi, İsrail veya ABD'nin İran'a saldırması ihtimallerine karşılık savunma planları hazırlamaları için talimat verdiği iddia edildi.

Haberde Tel Aviv ve Hayfa çevresindeki askeri hedeflere yönelik İHA ve füze saldırılarının bir arada yapılması ve sivil yerleşim yerinin korunması yönünde planlar olduğu öne sürüldü.

4 ÜLKEDEN KOORDİNELİ SALDIRI İDDİASI

NYT ayrıca askeri kanadın "maksimum etki" için bölgedeki İran vekilleriyle koordinasyon halinde saldırı başlatmayı düşündüğünü iddia ediyor bu ülkeler arasında Yemen, Suriye ve Irak'ın da yer aldığı düşünülüyor.

İRAN: UYGUN GÖRDÜĞÜMÜZ ZAMANDA CEVAP VERECEĞİZ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'ın talebi ve Rusya, Çin ve Cezayir'in desteğiyle acil oturumla toplandı. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasta, "Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz." dedi.

Haniye'ye suikastın İsrail'in bölgedeki terör ve sabotaj faaliyetlerinin devamı olduğunu ifade eden İravani, İran'da yeni hükümetin ilk gününe gölge düşürmek istediğini de belirtti.

İran'ın söz konusu saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını dile getiren İravani, "Uluslararası hukuk uyarınca meşru müdafaa hakkımızı muhafaza ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz." diyen İravani, İsrail'in suç ve terör faaliyetine" kararlı şekilde cevap vereceklerini, İran'ın uluslararası hukuk ve BM Şartı ilkelerine bağlılığını teyit etti.

İRAN İNTİKAM BAYRAĞINI ASTI

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından Dini lider Ali Hamaney intikam sözü verdi. İran'ın Kum şehrindeki bir cami kubbesine 'intikam bayrağı' olarak bilinen 'kırmızı bayrak' çekildi. İntikam bayrağının üzerinde ''Hüseyin'in intikamı'' kelimeleri yer alıyor.

Öte yandan İran, intikam bayrağını son olarak Ocak 2024'te Kirman şehrindeki terör saldırısının ardından asmıştı. Aylar sonra bayrak yeniden göndere çekildi.

HAMANEY İNTİKAM SÖZÜ VERDİ

Dini Lider Ali Hamaney, Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'e 'sert ceza' verileceğini söyledi. İntikamın İran'ın görevi olduğunu söyleyen Hamaney açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cesur ve önde gelen Filistinli mücahit lideri İsmail Haniye dün gece şafak vakti Allah'a katıldı ve büyük direniş cephesi yas içinde. Suçlu ve terörist Siyonist rejim evimizde sevgili misafirimizi şehit etti ve bizi yaslı bıraktı, ancak aynı zamanda kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı.''

''Şehit Haniye, onurlu mücadele alanında uzun yıllar boyunca değerli canını eline aldı ve şehitliğe hazırdı ve çocuklarını ve halkını bu yolda adadı. Allah yolunda şehit olmaktan ve Allah'ın kullarını kurtarmaktan korkmuyordu, ancak İslam Cumhuriyeti topraklarında yaşanan bu acı ve zor olayda kanının intikamını almayı görevimiz sayıyoruz.''

İslam ümmetine, direniş cephesine, cesur ve onurlu Filistin halkına ve özellikle Şehit Haniye ve onunla birlikte şehit olan yoldaşlarının ailesine ve geride kalanlarına başsağlığı diliyor, Yüce Allah'tan onların saflarını yüceltmesini diliyorum."

HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE'YE SUİKAST

Hamas lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.