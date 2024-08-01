İsmail Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor

01 Ağustos 2024 08:34 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:06

Canlı Anlatım Özeti ON BİNLER İSMAİL HANİYE İÇİN TOPLANDI

HANİYE'NİN CENAZE NAMAZINI HAMANEY KILDIRDI

İRAN LİDERİ PEZEŞKİYAN DA TÖRENDE

01.08.2024 08:30

ON BİNLER İSMAİL HANİYE İÇİN TOPLANDI

Yarın Katar'ın başkenti Doha'da defnedilecek İsmail Haniye'nin Tahran'daki cenaze töreninde kalabalığın ellerindeki posterler ve Filistin bayrakları dikkat çekti. Katılımcıların tören boyunca ''ABD ve İsrail'e ölüm'' sloganları attığı duyuldu.

Yoğun katılımın olduğu törende yüksek güvenlik önlemleri uygulanıyor.

01.08.2024 08:15

HANİYE'NİN CENAZE NAMAZINI HAMANEY KILDIRDI

Hamas lideri Haniye'nin cenaze namazını İran dini lideri Ali Hamaney kıldırdı.

01.08.2024 08:10

İRAN LİDERİ PEZEŞKİYAN DA TÖRENDE

Tahran'daki cenaze törenine İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da katıldı.

01.08.2024 08:00

HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE İÇİN CENAZE TÖRENİ

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi. On binlerce kişi Tahran'a Haniye'nin cenaze töreni için akın etti.