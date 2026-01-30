Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İran hedefi ileri taşıdı, Orta Doğu'nun tamamını uyardı: ABD üslerinin olduğu ülkeler vurulur

İran, ABD'nin tehditlerine karşı yeni açıklama yaptı. ABD'yi uyaran İran, ABD üslerinin direkt füze ve İHA'larla vurulacağını açıkladı. Ayrıca İran ABD üslerinin bulunduğu ülkelerin de hedefe gireceğini belirtti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 00:20
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 00:22

İran ABD'yi peş peşe uyaran açıklamalar yaptı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, "Eğer ABD tarafı gerçekten müzakere ve gerçek diplomasi arayışındaysa, kışkırtıcı ve gerilimi artırıcı adımlardan vazgeçmeli ve diyaloğa bağlılığını fiilen ortaya koymalıdır" dedi.

İran hedefi ileri taşıdı, Orta Doğu'nun tamamını uyardı: ABD üslerinin olduğu ülkeler vurulur

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, devlet televizyonunda katıldığı programda ABD’nin bölgedeki politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekreminiya, ABD’nin 1970’li yıllardan itibaren Orta Doğu’ya yerleşmesiyle birlikte üç temel hedef doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, bu hedeflerin komünizmin yayılmasının önlenmesi, petrol akışının Batı’ya güvenli şekilde sağlanması ve Orta Doğu’da İsrail’in güvenliğinin teminat altına alınması olduğunu söyledi.

HİBRİT SAVAŞ

Ekreminiya, ABD’de düzenlenen 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından ABD politikalarında kısmi değişiklikler yaşandığını belirterek, ABD’nin yaklaşımının 2026 yılında yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinin son versiyonunda açıkça ortaya konulduğunu ifade etti. Ekreminiya, "Trump’ın bu belgede çizdiği çerçeveye göre, ABD’nin önceliği Amerika kıtasındaki varlığıdır. Ancak Ulusal Güvenlik Belgesi, ABD’nin Siyonist rejimi savunma taahhüdünü sürdürdüğünü ve bu rejimin güvenliğinin halen temel hedefler arasında yer aldığını ortaya koymaktadır. Öte yandan ABD, İslam Devrimi’nin başından bu yana İran’a karşı yaptırım, kültürel saldırı ve azami baskı politikaları uygulamış, tüm bu adımlar Washington tarafından yürütülen hibrit savaşın bir parçası olarak hayata geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

İran hedefi ileri taşıdı, Orta Doğu'nun tamamını uyardı: ABD üslerinin olduğu ülkeler vurulur

"DÜŞMANIN EN KÜÇÜK HATASINA DERHAL KARŞILIK VERİRİZ"

Muhtemel bir ABD saldırısına verilecek yanıtın mekanizmasına ilişkin konuşan Ekreminiya, "Eğer düşman akılsızca bir adım atar ve yeniden bir hesap hatasına düşerse, buna derhal karşılık veririz. 12 günlük savaşta, düşmana zaman tanımanın kesinlikle doğru olmadığını gördük. Bu nedenle karşılığın gecikmeden verilmesi gerektiği orduya talimat olarak iletildi ve düşmanın herhangi bir ahmaklığına anında yanıt verilmesi kararlaştırıldı" dedi.

"NARSİST VE HAYALCİ BİR KİŞİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ekreminiya, "Trump yönetimindeki ABD’ye ilişkin net bir öngörüde bulunmak mümkün değil çünkü sürekli söylemlerini değiştiren, narsist ve hayalci bir kişiyle karşı karşıyayız. Savaş senaryosuna kesinlikle hazırız ve görevimiz güvenliği sağlamak ile caydırıcılığı oluşturup güçlendirmek ancak ne yaşanacağına dair kesin bir şey söylemek mümkün değil" dedi.

İran hedefi ileri taşıdı, Orta Doğu'nun tamamını uyardı: ABD üslerinin olduğu ülkeler vurulur

ABD’DEN SINIRSIZ TAVİZ TALEBİ

ABD’nin 18’inci ve 19’uncu yüzyıllarda kullanılan topçu gemileri (gunboat) stratejisini uygulayarak hedef aldığı ülkelerden taviz koparmaya çalıştığını kaydeden Ekreminiya, "Bu yaklaşım, aynı dönemlerde İngiltere’nin izlediği politikaya benziyor. ABD’nin bizden talep ettiği tavizlerin bir sınırı yok ve Washington bu kapsamda zenginleştirmenin sıfırlanmasını ve füze kapasitesinin sınırlandırılmasını da taviz olarak istiyor. ABD’nin bize yönelik askeri bir saldırı gerçekleştirmesi ihtimal dahilinde ancak ABD ciddi bir hesap hatası içinde. En küçük bir saldırı dahi karşılıksız kalmayacak ve verilecek yanıt ABD’nin istediği bir sonuç olmayabilir" ifadelerini kullandı.

"ABD ÜSLERİ MENZİLİMİZDE"

ABD’nin tehditlerine değinen Ekreminiya, "ABD üslerini yarı ağır silahlar, İHA’lar ve füzelerle hedef alabiliriz. ABD Başkanı’nın bir adım atıp bunu kısa sürede sonlandırması mümkün değildir. Böyle bir durumda savaşın kapsamı hızla genişler ve Siyonist rejimden, ABD’nin askeri üslerinin bulunduğu bazı ülkelere kadar Orta Doğu’nun tamamı füzelerimiz ve İHA’larımızın menziline girer. ABD’nin bize yönelik bir operasyonun ardından kısa sürede ‘her şey bitti’ demesi söz konusu değil. Bu tür bir saldırı, tüm bölgeyi saracak bir yangına dönüşür" dedi.

İran hedefi ileri taşıdı, Orta Doğu'nun tamamını uyardı: ABD üslerinin olduğu ülkeler vurulur

SAVAŞ SONRASI HAZIRLIK SEVİYESİ ARTTIRILDI

İran-İsrail arasındaki 12 günlük savaşın ardından hazırlık seviyesinin önemli ölçüde artırıldığını belirten Ekreminiya bu sürecin İran için önemli tecrübeler sağladığını söyleyerek, "Bu savaşta elde ettiğimiz tecrübelerden yararlanıyoruz. Örneğin zarar gören hava savunma sistemleri yeniden faal hale getirildi ya da yenileriyle değiştirildi. Ayrıca savunma kapasitemizi güçlendirmek amacıyla yeni sistemler envantere alındı. Hava kuvvetleri alanında da yeni adımlar atıldı. Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizde yüksek düzeyde bir hazırlık sağlandı" dedi.

"ABD UÇAK GEMİLERİ HİPERSONİK FÜZELERE KARŞI SAVUNMASIZ"

ABD donanmasının Orta Doğu’daki varlığına da değinen Ekreminiya, "Savaş gemileri günümüz savaşlarının önemli unsurları arasında yer almaktadır ancak askeri gücün tamamının ABD’nin bu uçak gemisi gruplarıyla sınırlı olduğu söylenemez ve söz konusu gemiler, İran’ın füze sistemleri ile hipersonik füzeleri karşısında savunmasızdır" dedi.

