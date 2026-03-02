İran, Hürmüz Boğazı’nda nefes aldırmıyor! Bir petrol tankeri daha vuruldu

İran, İsrail ve ABD arasındaki çatışmalar sürerken, Hürmüz Boğazı’ndaki saldırılar da devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ABD müttefiklerine ait Athe Nova adlı petrol tankerinin iki insansız hava aracı (İHA) ile vurulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Hürmüz Boğazı'ndaki ABD müttefiklerinden biri olan Athe Nova tankeri, 2 insansız hava aracının saldırısı sonucu hala yanıyor" dedi.

Hürmüz Boğazı’ndan dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri ve Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı gerçekleştiriliyor. Küresel günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si, yani yaklaşık 20 milyon varil Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor.