İran-İsrail savaşı hava ulaşımını vurdu! Yüzlerce uçuş iptal edildi

ABD ve İsrail kuvvetlerinin İran'a hava saldırısının ardından İran, İsrail'e ve bölgede bulunan ABD üslerine misillemede bulunmaya başladı. İran, hava sahasını kapattı. Güvenlik riski gerekçesiyle yapılmayan ve iptal olan uçuşlar İstanbul Havalimanı içerisinde bulunan ekranlara yansıtıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e tüm uçuşların 2 Mart'a kadar iptal edildiğini, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferlerinin ise günlük olarak durdurulduğunu açıkladı.

2 GÜNDE 227 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

28 Şubat tarihinde 60 gidiş 61 geliş olmak üzere 121 uçuş iptal edilirken, 1 Mart tarihinde ise 57 gidiş 49 geliş toplamda 106 uçuşun iptal edildiği öğrenildi. İran, Irak, Ürdün, Suriye, Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Lübnan, Kuveyt, Umman'a 2 gün içinde toplam 227 uçuşun iptal olduğu belirtildi.

THY, PEGASUS VE AJET SEFERLERİ İPTAL

Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJet bölgedeki ülkelere seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün seferlerinin 2 Mart 2026'ya kadar iptal edildiğini açıkladı. Üstün ayrıca Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a bugün yapılması planlanan seferlerin yapılmayacağını kaydetti.

Pegasus da İran, Irak, Ürdün ve Lübnan’a yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026 (dahil) tarihine kadar iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada “Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Riyad’a yönelik 28 Şubat 2026 tarihli seferlerimiz iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir.” denildi.

AJet'te de sefer iptalleri yaşandı. AJet'in 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasındaki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferleri ile bugün yapılması planlanan Birleşik Arap Emirlikleri seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

4 ÜLKEDE HAVALİMANLARINA İHA'LI SALDIRI

Öte yandan İran, ABD üslerinin bulunduğu bazı ülkelerdeki havalimanlarına İHA'larla saldırı düzenledi. Bahreyn, Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde havalimanları vuruldu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkenin ikinci büyük kenti el-Muharrek'te bulunan Bahreyn Uluslararası Havalimanı'nın insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahreyn Uluslararası Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırıda maddi hasar meydana geldi ancak can kaybı yaşanmadı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, yetkililerin, olay yerinin güvenliğini sağlamak için önlemler aldığı kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’deki Zayed Uluslararası Havalimanı’na yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiği sırada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Uluslararası Bağdat Havalimanı’nı hedef alan bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. Bu saldırı ile Irak genelinde son birkaç saat içinde etkisiz hale getirilen İHA sayısı 10'a yükseldi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu bazı çalışanların hafif yaralandığını ve tesiste sınırlı maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.