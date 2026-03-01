İran Kızılayı açıkladı: ABD-İsrail Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini doğrudan vurdu

İran Kızılayı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, ABD-İsrail'in Tahran'da Kızılay'a ait Barış Binası, Hatemul Enbiya Hastanesi, Bihzisti Hastanesi ve Mutahhari Hastanesi'nin çevresine doğrudan saldırılar gerçekleştirdiği ifade etti.

Saldırılara ait görüntülerde, Tahran'daki Kızılay yerleşkesinin saldırılar sonrasında ağır dumanla kaplandığı görüldü.