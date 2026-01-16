Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

İran krizi fırsata çevirdi! Protestocuların naaşları ücret karşılığı teslim ediliyor

İran protestolarında hayatını kaybedenlerin ailelerinden cenazelerini teslim alabilmeleri için yüksek miktarda para talep edildiği iddia edildi. Bazı ailelere 5 bin dolar ve daha fazla miktarda para istenirken, bazıları cenazelere ulaşmak için morg kapılarını kırmak zorunda kaldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.01.2026
14:37
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
14:40

İran'da 28 Aralık 2025 tarihinden bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin aileleri, cenazelerini teslim almak istediklerinde güvenlik güçleri tarafından yüksek meblağlar talep edildiğini ileri sürdü.

BBC Farsça'nın haberine göre, morg ve hastanelerde tutulan naaşların akrabalara ancak belirlenen ücretin ödenmesi sonrası teslim edildiği öne sürülüyor.

İran krizi fırsata çevirdi! Protestocuların naaşları ücret karşılığı teslim ediliyor

AKILALMAZ BİR FATURA ÇIKARDILAR

Reşt şehrinde yaşayan bir aileye, yakınlarının cenazelerinin teslimi için önlerine 700 milyon riyallik (yaklaşık 5 bin dolar) bir fatura konduğu ifade edildi.

Başkent Tahran'da ise mevsimlik bir inşaat işçisinin ailesinden 7 bin dolar istendiği, bu parayı temin edemeyen ailenin cenazeyi hastanede bırakmak zorunda kaldığı aktarıldı. Aylık geliri 100 doların altında olan birçok kişi için bu ücretlerin çok itopik olduğu vurgulandı.

İran krizi fırsata çevirdi! Protestocuların naaşları ücret karşılığı teslim ediliyor

Bazı hastane çalışanlarının, güvenlik güçlerinin gelerek ailelerden para talep etmesini önlemek amacıyla yakınları gizlice uyardığı da iddialar arasında yer aldı.

9 Ocak'ta eşinin öldüğünü bir sağlık çalışanından öğrenen bir kadın, güvenlik güçleri gelmeden önce cenazeyi teslim alarak iki çocuğuyla birlikte memleketine gittiğini ifade etti.

Kadın, yolculuğun yedi saat sürdüğünü ve bu süre boyunca cenazenin başında ağlayarak ilerlediklerini anlattı.

İran krizi fırsata çevirdi! Protestocuların naaşları ücret karşılığı teslim ediliyor

"HÜKÜMET YANLISI MİTİNGE ŞEHİT OLARAK SUNMAMIZ İSTENDİ"

BBC Farsça’nın haberine göre, Tahran’daki Behişt-i Zehra morgunda bazı yetkililerin, ailelere çocuklarının Besic milis üyesi olduğunu ve protestocular tarafından öldürüldüğünü kabul etmeleri durumunda cenazenin ücretsiz teslim edilebileceğini söyledikleri iddia edildi.

Ancak bazı ailelerin bu koşulu kabul etmediği, bir aile ferdinin “Hükümet yanlısı bir mitinge katılmamız ve cenazenin şehit gibi sunmamız istendi, bunu reddettik” sözleriyle teklife karşı çıktığı aktarıldı.

Bazı bölgelerde ise yetkililerin cenazeleri ailelere haber vermeden gömebileceği endişesiyle kalabalıkların morglara yöneldiği, kapıları kırarak naaşları kendi imkanlarıyla çıkardığı bildirildi. Yakınlarının cenazelerinin alınmasını engellemekten kaygı duyan ailelerin, özel ambulans bulana kadar hastane bahçesinde nöbet tuttuğu ifade edildi.

İran krizi fırsata çevirdi! Protestocuların naaşları ücret karşılığı teslim ediliyor
